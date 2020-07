Neue Photovoltaikanlage ist am Netz

Die neue Photovoltaikanlage der Bürgerenergiegenossenschaft (BEG) Alb-Donau ist am Netz. Vor Beginn der Generalmitgliederversammlung der Genossenschaft wurde die neue Anlage auf dem Dach des Vereinsheims der TSG Ehingen symbolisch in Betrieb genommen. Roland Kuch, Vorsitzender der TSG Ehingen, und Jürgen Kübler, Vorstandsmitglied der BEG, drückten gemeinsam auf den roten Knopf zur Inbetriebnahme. Dies teilte die Bürgerenergiegenossenschaft mit. Bei der Mitgliederversammlung wurde dann eine Bilanz des Jahres 2019 gezogen.

Die neue Anlage hat nach Angaben der BEG eine installierte Leistung von 27,09 Kilowatt-Peak (kWp). Die zu erwartenden rund 26 000 Kilowattstunden (kWh) Stromertrag pro Jahr werden über die Direktvermarktung ins Netz eingespeist. Partner der Direktvermarktung ist die Regionah Energie aus Munderkingen. Damit sei ein weiterer Baustein zur regionalen Energiewende nach dem Grundsatz „regional erzeugen, regional verbrauchen“ gesetzt worden. Als Gewinner des Projekts bezeichnet die BEG in ihrer Pressemitteilung das Klima durch Vermeidung von rund 4050 Kilogramm Kohlendioxid, der Verein erhält eine jährliche Miete für die Nutzung des Daches, die Mitglieder der Genossenschaft als Investor und Betreiber zusätzliche Einnahmen – und nicht zuletzt die Stadt Ehingen durch weitere Steuereinahmen aus den Erträgen.

In der anschließenden Generalversammlung nahmen die Mitglieder der Genossenschaft den Bericht des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019 sowie die Tätigkeit von Vorstand und Aufsichtsrat im laufenden Jahr entgegen. Der Bilanzgewinn für 2019 beträgt laut BEG 6905,54 Euro. Auf die 387 Geschäftsanteile zu jeweils 500 Euro der Mitglieder werde nach Abzug der gesetzlichen Rückstellung ein Gewinn von 5746,95 Euro ausgeschüttet. Der Jahresabschluss wurde ohne Gegenstimme festgestellt. Ohne Gegentstimmen wurden auch der Vorstand und Aufsichtsrat der BEG entlastet. In den Aufsichtsrat wiedergewählt wurden Uwe Heckmann, Reinhard Höser und Franz Schuster. Im Vorstandsbericht wurde darauf hingewiesen, dass die Veränderungen im Energiemarkt auch Aufgaben und Geschäftsfelder für Bürgerenergiegenossenschaften nachhaltig verändern. 2019 und 2020 begann die Genossenschaft deshalb, Photovoltaikanlagen, Batteriespeicher und Kleinwindkraftanlagen an Endverbraucher zu verkaufen. Die ersten vier Projekte wurden erfolgreich realisiert. Vorstandsmitglied Lothar Allgaier gab einen Rückblick über zehn Jahre Bürgerenergiegenossenschaft. Dabei wurde deutlich, dass ohne den ehrenamtlichen Einsatz von Mitgliedern bei vielfältigen Tätigkeiten im Hintergrund, die guten Ergebnisse nicht möglich sind. Wie die BEG weiter mitteilte, wurden zu Beginn des Jahres mit Partnergenossenschaften in der Region erste Gespräche über eine Kooperation geführt. Im ersten Schritt gehe es um Lösungen, den zunehmenden Bürokratieaufwand und die damit verbundenen Kosten zu reduzieren. Langfristig gehe es darum, auszuloten, wann eine Zusammenarbeit bei größeren Projekten sinnvoll und machbar ist. Weil es für ehrenamtlich geführte Genossenschaften immer schwieriger wird, die komplexen Aufgaben professionell zu lösen, werden langfristig auch Fusionen die logische Konsequenz sein, wenn Bürgerenergie weiter erfolgreich die Energiewende begleiten soll. Weitere Gespräche mit anderen Bürgerenergiegenossenschaften und Vereinen sollen deshalb nach den Sommerferien wieder aufgenommen werden.