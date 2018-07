Neue Parkkarten können sich sehen lassen

Ab sofort sind beim Bürgerbüro im Ehinger Rathaus die neuen Jahresparkkarten für die Tarifzone II erhältlich, hier präsentiert von der Auszubildenden Sonja Braig. Der Preis ist unverändert: Für 200 Euro kann man mit dieser kennzeichenunabhängigen Parkberechtigung nicht nur in den beiden städtischen Tiefgaragen Lindenplatz und Tränkberg parken. Auch auf dem Parkplatz Hehlestraße, am Bahnhof, am Viehmarkt, in der Tiefgarage Lederbruckgasse und im Riedlinger Tor in der Nähe des Gesundheitszentrums sind die Karten gültig. Eine Höchstparkdauer gibt es mit dieser Parkkarte nicht. Bei Bedarf werden auch Monatskarten für 25 Euro verkauft. Foto: pr