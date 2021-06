Neue Mieter für die Volksbank Höfe

Der nächste Ankermieter hat den Mietvertrag, in diesem Fall für das gesamte zweite Obergeschoß in Haus 1 in den Volksbank Höfen, unterschrieben. Mit der SGP Schneider Geiwitz Bohnert GmbH hat sich nach der Schwäbischen Zeitung der nächste renommierte Mieter für die 1 A-Innenstadtlage entschieden.

Seit mehr als 40 Jahren

2016 hatte sich das Ehinger Traditionsunternehmen Steuerberatungsbüro Dieter Bohnert mit SGP Schneider Geiwitz zusammengeschlossen. SGP ist in Süddeutschland eine führende Wirtschaftskanzlei und seit mehr als 40 Jahren am Markt. Mit den Sparten Wirtschaftsprüfung, Steuer- und Rechtsberatung, Corporate Finance, Immobilienverwaltung, Restrukturierung sowie Insolvenzverwaltung deckt die Kanzlei ein umfassendes Leistungsangebot ab. „Uns ist wichtig, dass wir vor Ort in Ehingen die geschätzte persönliche Beratung gewährleisten und dazu als Teil der SGP Gruppe in einem starken interdisziplinären Verbund unterwegs sind“, sagt Stefan Bohnert, der Sohn des Ehinger Kanzleigründers und Geschäftsführender Gesellschafter von SGP Schneider Geiwitz Wirtschaftsprüfer Steuerberater.

Faire Verhandlungen

Jost Grimm und Gerhard Deuringer, Vorstände der Donau-Iller Bank als Eigentümer der Volksbank Höfe, sind gemeinsam mit dem Generalbevollmächtigte, Matthias Hirling, begeistert von den angenehmen und fairen Vertragsverhandlungen, die dann schnell zum Abschluss gekommen sind. „Es gibt wohl kaum eine bessere und repräsentativere Lage in der Innenstadt von Ehingen. Die Verlagerung des Standorts soll eine Erweiterung hier vor Ort ermöglichen. Es ist ein klares Bekenntnis von uns zum Standort Ehingen und wir freuen uns auf den Umzug“, so Florian Nisch, Geschäftsführender Gesellschafter von der SGP Schneider Geiwitz Bohnert GmbH in Ehingen.

In den nächsten Monaten wird nun zunächst der individuelle Innenausbau stattfinden. Der Start in den neuen Räumlichkeiten ist für das Jahr 2022 geplant.