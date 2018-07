Neue Internetseite ermöglicht virtuelle Gänge zum Amt

Die alte Ehinger Website ist gestern in den wohlverdienten Ruhestand "verabschiedet" und durch eine neue Internetseite ersetzt worden. Mit einem modernen Auftritt in den neuen Medien soll die öffentliche Wahrnehmung der Stadt Ehingen gefördert werden.

Zehn Jahre lang diente der bisherige, selbst gestaltete Internetauftritt der Großen Kreisstadt den Nutzern des World-Wide-Webs als umfangreiches Informationsmedium. Zu gängigen Infos wie Tourismus, Wirtschaft und Kultur gesellten sich im Laufe der Zeit nutzwertorientierte Servicestrukturen wie zum Beispiel das "Virtuelle Rathaus", die Abfallbroschüre oder Daten zu den aktuellen Bebauungsplänen.

Für die Realisierung des neuen Internetauftritts wurde das Kommunale Rechenzentrum Reutlingen-Ulm (KIRU) als Partner gewählt. In Zusammenarbeit mit dem KIRU wurde die alte Seite inhaltlich und technisch umfassend überarbeitet. Die Seite wurde dabei in das Content Management System (Inhaltsverwaltungssystem) der KIRU eingebunden und somit auf den Stand der Zeit gebracht. Insgesamt 15 städtische Autoren arbeiteten an der Einbindung der Inhalte in das neue System.

Optisch einen Schritt nach vorn

Auch optisch habe die neue Website einen spürbaren Schritt nach vorne gemacht, teilt die Stadt mit. Nennenswert sei hierbei insbesondere die klare farbliche Unterscheidung der drei Hauptnavigationspunkte "Kultur Freizeit", "Wirtschaft" sowie "Stadt Bürger", die sich an der Farbgebung des Ehinger Stadt-Logos orientieren.

Künftig erfüllt die neue Website wichtige Kriterien wie Barrierefreiheit und die EU-Dienstleistungsrichtlinie. Außerdem beteiligt sich Ehingen am Verwaltungsportalprojekt des Landes Baden-Württemberg. Im Projekt www.service-bw.de ist ein übergreifendes Bürgerinformationsportal entstanden, das es Bürgern ermöglicht, die Gänge zum Amt einfacher und immer öfter auch online zu erledigen. Das Angebot ist dabei nicht nur auf die Stadt Ehingen beschränkt, sondern umfasst auch Dienstleistungen vieler anderer Behörden in Baden-Württemberg.

Die bereits im Oktober vorgestellte neue Bierkulturstadt-Website www.bierkulturstadt.info wurde sowohl optisch als auch systemtechnisch völlig in die neue städtische Internetseite integriert. Wenn beispielsweise eine Veranstaltung auf der Bierkulturseite eingepflegt wird, dann erscheint diese auch gleichzeitig im Veranstaltungskalender der Stadt Ehingen.

Darstellung professionalisiert

Die Außendarstellung beider Internetseiten werde mit der neuen Seite deutlich professionalisiert und erscheine aus einem Guss. Einer abwechslungsreichen virtuellen Tour durch Ehingen soll nun nichts mehr im Weg stehen.