Neue Führung bei der Jugendfeuerwehr

Die Jugendfeuerwehr Ehingen besteht aus insgesamt fünf Jugendgruppen am Stützpunkt in Ehingen sowie an den Unterstützpunkten Kirchen und Rißtissen, Pfarrei und Alb. Leiter der gesamten Jugendfeuerwehr ist der Stadtjugendfeuerwehrwart.

Dieses Amt hatte seit 2013 Sebastian Herrmann inne, sein Stellvertreter war Manuel Renner. Nach Ablauf der fünfjährigen Amtszeit standen daher Neuwahlen an, die vor kurzem in der Feuerwache Ehingen stattfanden. Anwesend waren 54 Mitglieder aller fünf Jugendabteilungen.

Die bisherigen Amtsinhaber standen aus beruflichen Gründen für eine weitere Amtszeit nicht mehr zur Verfügung. Sie bedankten sich bei allen Jugengruppenleitern und den Mitgliedern für fünf schöne Jahre. Stadtbrandmeister Oliver Burget und Ordnungsamtsleiter Ludwig Griener würdigten das Engagement der bisherigen Amtsinhaber. Die Jugendfeuerwehr sei wichtig für den Fortbestand der Einsatzabteilungen.

Zum neuen Stadtjugendfeuerwehrwart wählten die Mitglieder aller Jugendgruppen erstmals einen Bewerber aus einem Ehinger Teilort, nämlich den Feuerwehrmann Florian Stückle aus Rißtissen. Sein Stellvertreter ist Johannes Reichle aus Ehingen.

Die Gewählten bedankten sich für das in sie gesetzte Vertrauen und sicherten zu, insbesondere den Zusammenhalt der Jugendgruppen zu fördern und gemeinsame Angebote und Aktivitäten anzubieten. Nach den Bestimmungen des Feuerwehrgesetzes müssen beide Gewählten noch vom Gemeinderat bestätigt werden. Diese Bestätigung ist in der Sitzung am 13. Dezember vorgesehen.