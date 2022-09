Neue Broschüre stellt Gastronomie und Eventlocations vor

Die schwäbische Küche genießen, regionale Produkte direkt beim Erzeuger kaufen oder den perfekten Ort für die nächste Feier finden: Die neue Auflage der Broschüre „Landgenuss“ stellt Anbieter regionaler Spitzenprodukte, ausgezeichnete Gastronomiebetriebe sowie besondere Eventlocations im Alb-Donau-Kreis vor. Darauf weist das Landratsamt hin. Die Broschüre liegt in den Rathäusern und Tourist-Informationen im Alb-Donau-Kreis aus. Interessierte können sich die Broschüre außerdem kostenlos vom Alb-Donau-Kreis Tourismus zuschicken lassen.

Regionaler als beim Produzenten vor Ort kann nicht eingekauft werden. In den Hofläden und an den Verkaufsstellen der Erzeugerinnen und Erzeuger im Alb-Donau-Kreis gibt es ein vielfältiges und besonderes Angebot. Vom Obst der Streuobstwiesen – auch verarbeitet zu Säften, Cidern und Spirituosen – über Milch, Eier, Fleisch- und Wurstwaren eigener Tiere bis hin zu Mehlen und Ölen von den eigenen Feldern gibt es viel zu Probieren im Alb-Donau-Kreis. Auch Produkte, die im ersten Moment nicht der Schwäbischen Alb zugeordnet werden, wie etwa Fleisch von Vogelstraußen und Angusrindern, Hanfnüsse oder Popcorn können in den Hofläden oder an den Verkaufsstellen erworben werden. Die Erzeugerinnen und Erzeuger achten auf kontrollierten Anbau und artgerechte Tierhaltung.

Kulinarisch verwöhnen lassen können sich die Gäste bei einer gemütlichen Einkehr in den Gastronomiebetrieben des Alb-Donau-Kreises. Bei der Zubereitung der Gerichte achten die Gastronomen auf hochwertige Zutaten und arbeiten eng mit regionalen Erzeugern zusammen. Neben Klassikern wie Zwiebelrostbraten, Maultaschen und Spätzle bietet die Küchenchefinnen und Küchenchefs auch kreative Kreationen an. So ist für jeden und jede etwas dabei – egal, ob Veganer oder Fleischliebhaberin.

Der Alb-Donau-Kreis bietet außerdem exklusive Eventlocations für Feiern unterschiedlicher Art: Ob Hochzeiten oder Geburtstage, ob in der Natur oder im Stadl, ob mit Bewirtung oder Catering, hier findet jeder und jede Feierwillige sein oder ihr ganz besonderes und individuelles Fest.

Der Alb-Donau-Kreis Tourismus informiert über seinen Instagram-Account sowie auf seiner Facebook-Seite laufend über besondere Aktionen, neue Produkte und Veranstaltungen der Betriebe im Alb-Donau-Kreis.