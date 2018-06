Neue Brücke ist rechtzeitig zum Kreismusikfest fertig

Rechtzeitig zum Kreismusikfest in Kirchen am kommenden Wochenende ist die neue Brücke über den Weiherbach im Ehinger Teilort fertig geworden. Auf der benachbarten Grünfläche werden sich am Festwochenende die Musikerinnen und Musiker zum Gesamtchor zusammenfinden. Bei der Gewässerschau im Frühjahr war festgestellt worden, dass die Auflager der Holzbrücke so stark in Mitleidenschaft gezogen waren, dass die Brücke nun vom städtischen Bauhof ersetzt worden ist.