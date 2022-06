Neue Berufschancen in der Pflege

Im Alb-Donau-Klinikum (ADK) von Ehingen findet am Mittwoch, 29. Juni, die erste Bewerbernacht für Pflegekräfte statt. Angesprochen fühlen dürfen sich laut Pressemitteilung nicht nur Pflegekräfte, die sich für eine Arbeit in einer der Kliniken interessieren, sondern auch diejenigen, die ihre Zukunft in einem Seniorenzentrum oder in der ambulanten Pflege sehen. Die Veranstaltung findet im Konferenzbereich statt, beginnt um 18.49 Uhr mit offenem Ende und wird bewirtet.

In lockerer Atmosphäre haben interessierte Pflegekräfte die Möglichkeit, die Einrichtung ungezwungen kennenzulernen. Das Unternehmen mit rund 2300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern betreibt im Alb-Donau-Kreis an drei Standorten eine Geriatrische Rehabilitationsklinik, drei Gesundheitszentren, drei medizinische Versorgungszenten, sieben Seniorenzentren und einen ambulanten Pflegeservice.

Durch diese Breite an Einrichtungen sei das ADK in der Lage, Pflegekräften bei der Entwicklung der eigenen Karriere zu unterstützen. Wechsel in andere Bereiche sind ebenso möglich wie Fachweiterbildungen und Ortsveränderungen.

Beim Speed Dating können sich Pflegekräfte in der Bewerbernacht mit verschiedenen Leitungskräften aus allen drei Bereichen austauschen. Pflegekräfte seien ganz unabhängig von ihrer Ausbildung willkommen, ebenso wie Fachkräfte mit Zusatzqualifikationen und auch solche, die einen Wunsch nach beruflicher Veränderung haben. Im Idealfall können die Bewerberinnen und Bewerber mit einem unterschriebenen Arbeitsvertrag nach Hause gehen.

„Da für uns vor allem die praktischen Fähigkeiten zählen, verzichten wir ganz bewusst auf Motivationsschreiben in der Bewerbung. Wir wollen es möglichen Bewerbern sehr einfach machen, sich bei uns zu bewerben. Selbst das klassische Vorstellungsgespräch gehört der Vergangenheit an. Wir führen stattdessen sehr zeitnah nach der Kontaktaufnahme Orientierungsgespräche“, sagt Diana Knecht, Direktorin Pflege- und Patientenmanagement des Alb-Donau Klinikums.

Laut Ankündigung habe man sich bewusst für „ein niederschwelliges Verfahren“ entschieden, „bei dem der Bewerber ein Gefühl für das Unternehmen und seine Unternehmenskultur bekommen soll“. Filme und Präsentationen zeigen den Weg zum digitalen Klinikum, die Breite des Unternehmens und die unterschiedlichen Möglichkeiten, die Pflege in der ADK bietet. Im ambulanten Pflegeservice gebe es durch die Tourenplanung auch Arbeitsmodelle speziell für Mütter.