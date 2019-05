Neuaufbau zeichnet sich ab

Erstmals haben die User in einer Online-Abstimmung den schönsten Maibaum im Landkreis Biberach zu küren. Ins Rennen gehen die insgesamt zwölf bestplatzierten Maibäume der drei SZ-Ausgaben Biberach, Laupheim und Riedlingen. Die Abstimmung beginnt am Dienstag, 7. Mai, um 17 Uhr und endet am Montag 13. Mai, 18 Uhr. Der Maibaum mit den meisten Stimmen erhält den „Preis des Landrats“ in Höhe von 500 Euro.

Die Maibaumwettbewerbe der drei SZ-Ausgaben sind abgeschlossen.