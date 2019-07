Nesselweiber ehren bei ihrer Versammlung Mitglieder

Die Mitglieder der Narrenzunft Nesselweiber aus Nasgenstadt haben sich zu ihrer ordentlichen Hauptversammlung in der Alten Schule in Nasgenstadt getroffen. Zunftmeisterin Katrin Reinhardt eröffnete die Versammlung und berichtete in einen Rückblick über das vergangene Jahr.

Besonders begrüßte sie die zwölf im vergangenen Jahr neu aufgenommenen Mitglieder. Schriftführerin Judith Glatthaar gab in ihrem Bericht einen Rückblick auf die Veranstaltungen der vergangenen Fasnetssaison. Die Mitgliederentwicklung sei positiv. Auf zwei Austritte kamen im vergangenen Jahr zwölf Neueintritte. Aktuell besteht die Narrenzunft aus 98 aktiven Mitgliedern, 14 Passiven, 22 Jungnarren und neun Patenkindern.

Der Verein hat einen Pizzaofen gekauft, der bei Bedarf auch verliehen werden kann, berichtete Glatthaar weiter. Laut Kassierer Thomas Kurz verliefen Ausgrabung und Kirbe sehr gut. Bei beiden Veranstaltungen wurde ein guter Gewinn erzielt. Trotzdem hatte der Verein im vergangenen Jahr höhere Ausgaben als Einnahmen. Die Finanzen befinden sich laut Kurz dennoch im Plus. Zu den Mehrausgaben haben die hohen Buskosten und Kosten für Stoffkauf zur Herstellung neuer Häser den Hauptanteil beigetragen. Im Anschluss an die Berichte beantragte Werner Kurz die Entlastung des Vereinsvorstands. Die Entlastung erfolgte einstimmig. Da Kim Lohrmann ihr Amt als Häs- und Maskenwart aus persönlichen Gründen abgegeben hat, wurde Melanie Rieger als ihre Nachfolgerin in die Vorstandschaft der Nesselweiber gewählt.

Zudem wurden beide Beisitzer und beide Kassenprüfer in ihrem Amt bestätigt. Zum Abschluss nahm die Vorsitzende Ehrungen langjähriger Mitglieder vor. Für zehn Jahre wurden Melanie Christ, Judith Glatthaar, Max Herter, Carina Kinzelmann, Mathias Pobig, Thomas Schmitter und Carina Zehrer geehrt. Steffen Kammerer und Holger Schramm sind seit 20 Jahren bei den Nesselweibern und wurden dafür ebenfalls geehrt.