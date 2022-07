Nationaldenkmäler und Flüsse

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Eine tolle Radtour hat Eberhard Glöckler von der Männergymnastikgruppe des SC Nasgenstadt, „Graddler“, wieder für seine Sportkameraden organisiert. Darin waren sich alle Teilnehmer der Tour auf der sonntäglichen Rückreise nach Nasgenstadt einig. Nach drei anstrengenden Tagen hatte Busfahrer „Walter“ die Fahrräder bereits wieder im Anhänger seines Reisebusses verstaut, als er die Freizeitsportler am Kloster Weltenburg, bei Kehlheim an der Donau, abholte. Im Biergarten des Klosters hatten sie sich zuvor von den Strapazen des Tages erholt und für die Heimreise gestärkt. Zwei Tage zuvor, am Freitag des letzten Juniwochenendes, war frühmorgens die Anreise von Nasgenstadt nach Regensburg erfolgt. Auf dem Programm stand dieses Jahr der südliche Teil der „Fünf-Flüsse-Radtour“. Den nördlichen Teil, ab Nürnberg, waren die Freizeitsportler schon im Vorjahr geradelt.

Noch vor Bezug des gebuchten Hotels startete die Gruppe von Regensburg aus in Richtung Walhalla, einem bedeutenden nationalen Denkmal aus dem 19. Jahrhundert. Hier wartete eine interessante Führung durch das monumentale Gebäude auf die Graddler.

Der zweite Tag der Tour begann mit dem Regental-Radweg. An der Mündung der Regen in die Donau bogen die Graddler in das idyllische Flusstal ein und radelten flussaufwärts. Ab der Stadt Nittenau folgte dann ein steiler Anstieg, hinauf auf die südwestlichen Ausläufer des Bayrischen Waldes. Bei der Gemeinde Wald teilte sich die Gruppe. Während sich ein kleiner Teil lieber wieder bergab, Richtung Regensburg orientierte – teils schwächelten die Akku’s ihrer Räder – stieg die verbleibende Gruppe, vor dem Rückweg ins Hotel, noch in den Falkenstein-Radweg ein.

In bis zu 660 Metern Höhe verläuft dieser auf der ehemaligen Bahntrasse des bereits im Jahr 1984 stillgelegten „Falkensteiner Bockerl“ bis nach Falkenstein. Am dritten Tag ging es donauaufwärts von Regensburg bis nach Kehlheim.

In der oberhalb der Stadt gelegenen Befreiungshalle, einem weiteren Nationaldenkmal aus dem 19. Jahrhundert und Wahrzeichen von Kehlheim, stand eine Führung auf dem Programm. Danach ging es noch wenige, aber teils holprige, Kilometer über Waldwege zur letzten Station der Tour vor der Heimreise, dem direkt an der Donau gelegenen Kloster Weltenburg.