Nasse Fahrbahn: Motorradfahrerin stürzt

Leichte Verletzungen erlitt eine 50-Jährige am Montag in Ehingen. Die Frau fuhr gegen 16.45 Uhr mit ihrer Harley-Davidson in der Von-Speth-Schülzbur-Straße in auswärtiger Richtung. In einer Linkskurve verlor sie auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über ihr Motorrad.

Versehentlich Gas gegeben

Sie geriet gegen eine Bordsteinkante. Dort versuchte sie wohl sich mit dem Fuß abzustützen und gab versehentlich Gas. Mit der Harley berührte sie im Anschluss eine Begrenzungsmauer und stürzte. Bei dem Sturz erlitt sie leichte Verletzungen. Sie begab sich selbst in ärztliche Behandlung. Ein Abschlepper kümmerte sich um das Motorrad. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 5000 Euro.