Narrenzunft Nesselweiber feiert Jubiläum

Die Narrenzunft Nesselweiber Nasgenstadt 1988 feiert in diesem Jahr ihr 30-jähriges Bestehen. Mit befreundeten Zünften und der örtlichen Bevölkerung begehen die Narren ihr Jubiläum am Freitag, 25. Januar.

Um 20 Uhr wird zunächst die Fasnet vor dem Nasgenstadter Rathaus ausgegraben. Dabei führen die Narren einen eigens einstudierten Maskentanz vor. Im Anschluss laden die Nesselweiber zum närrischen Treiben in die Alte Schule und in eine Gaudifasnetshütte ein. Zur Kinderfasnet, die schon seit mehr als 25 Jahren ebenfalls Tradition in Nasgenstadt ist, laden die Narren am Sonntag, 27. Januar, um 14.31 Uhr ein. Für Kinder gibt es bei der Veranstaltung ein kunterbuntes Mitmachprogramm und für Erwachsene Kaffee und Kuchen.

1988 gegründet

Gegründet wurde die Narrenzunft im Mai 1988. Die erste Umzugsteilnahme, zunächst noch ohne Masken, stand bereits im Januar 1989 in Schelklingen an. Ihre Fasnetsfigur führen die Gründer des Vereins auf Aufzeichnungen in der Zwiefalter Klosterchronik zurück. Bei den ersten Erwähnungen von Nasgenstadt in diesem Klosterarchiv wird von einer von Brennnesseln umgebenen oder bewachsenen Siedlung gesprochen. Von dieser Beschreibung in Althochdeutsch rührt auch der heutige Ortsnahme „Nasgenstadt“ her. Es ist anzunehmen, dass die damaligen Bewohner die Pflanzen sowohl als Nutz- als auch als Heilpflanzen verwendet haben.

Neue Nesselweiber gibt es nun in Nasgenstadt.

Mit ihren selbst entworfenen Masken und Häsern stellen die Nesselweiber Kräuterweiber aus dieser Zeit dar. Neben Umzügen, bei denen sie Produkte aus Brennnesseln wie Tee und Schnaps oder Brennnesselrezepte an die Zuschauer verteilen, nehmen die Narren auch an Brauchtumsabenden befreundeter Zünfte teil. Am „Glombiga“ wird der Nasgenstadter Kindergarten gestürmt und zum jeweiligen Fasnetsende wird mit der örtlichen Narrengruppe „Tschembala“ zusammen das „Ausheila“ gemacht.

Auf 86 aktive Narren ist die Zunft mittlerweile angewachsen. Weiter gehören drei Leihhästräger und 16 passive Mitglieder dazu. Die 33 Jungnarren bekommen erst mit 14 Jahren eine eigene Maske. Kinder- und Jugendliche können im Rahmen einer Patenschaft auch ohne Eltern bei den Nesselweibern mitmachen.

