Narrengruppe Eschengeister feiert Fasnet in der Schweiz

Am Fasnetssamstag, 26. Februar fuhren die Goischd´r der Narrengruppe Eschengeister nach Laufenburg. Auf dem Weg dorthin besuchten sie die Hohenzollern Apotheke in Krauchenwies und wurden dort vom Inhaber empfangen. Dieser lud sie zu einer Verkostung seines eigen gebrannten Schnaps ein – natürlich coronakonform unter strahlend blauem Himmel. Abends liefen die Eschengeister den traditionellen Fackelumzug mit, der durch die malerische Altstadt führte. Am Sonntag wurden bei dem abschließenden Tagumzug nochmals die Zuschauer begeistert, bevor es wieder zurück nach Ehingen ging.