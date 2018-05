Narrenball eröffnet die Ehinger Fasnet

Wenn die Matekapelle mit dem Pfannenmate und der ganzen übrigen Narrenzunft Spritzenmuck beim Narrenball in die Lindenhalle einzieht, dann schlägt das Herz echter Fasnetfreunde höher, sie wissen jetzt hat die heiße Phase der närrischen Tage begonnen. Begeistert wurden die Narren von den Besuchern empfangen: Spritzenmuck, Groggentäler und Pfannenmate mit Gefolge, innerhalb kürzester Zeit stand die Halle Kopf, alles war Konfetti übersät, sogar die Spätzle auf den Tellern hatten etwas abbekommen. „Im September war Bundestagswahl, wir haben gleichzeitig mit der Planung unseres Programms für begonnen um Ihnen mit 150 Akteuren heute ein buntes Programm zu zaubern“, sagte Zunftmeister Peter Kienle mit einem Seitenhieb in Richtung Koalitionsverhandlungen in Berlin.

Und schon ließen die Hexamädla die Puppen tanzen. Ein Puppenspieler setzte die allerliebst in ihren rotweiß gepunkteten Röckchen und ihren niedlichen Zöpfchen aussehenden Hexenpuppen in Bewegung. Hinreißend ihr Tanz und entsprechend begeistert applaudierten ihnen die Zuschauer. Einstudiert hatten Anna Hoke und Yvonne Mantz diese Nummer.

Danach setzte sich der Büttelexpress in Bewegung oder auch nicht, hatte doch der Lokführer den Zug zu seiner Arbeitsstelle verpasst und der Regio-Büttel-Express hatte Verspätung. Dass der Zug nicht in Allmendingen hielt, verärgerte den mitfahrenden Büttel, aber wozu ist schließlich eine Notbremse da. Zu seiner Unterhaltung und zum Missvergnügen der Mitreisenden holte er seine Schnupftabakdose hervor und schnaubte lauter als eine Dampflok zischen kann. „Thank you for travelling with Büttelbahn“ konnten die Bahn nur bestätigen. Verantwortlich für diesen Zug waren Bernd Hofmann und Tobias Seele.

Jede Generation hat ihre Comicfiguren wie Wicki oder die Biene Maja. Die gemischte Gruppe hatte sich die Ninja Turtles gewählt, die seit 1984 Fernseh- und Kinopublikum begeistern. Mit Schildkrötenpanzer auf dem Rücken tanzten sie sich in die Herzen der Ballbesucher, einstudiert hatten Sonja Woger und Regina Wieser die Nummer.

Unterhaltsame Musik war angesagt, als die Schalmeinen die Bühne stürmten und von dort die ohnehin schon sehr muntere Halle so richtig zum Beben brachte.

„Ihr seht nicht doppelt und nicht dreifach, sondern einfach bloß unheimlich viele Mucken“ kündigte Moderator Thommy Kramer an. Ein ältliches Paar auf dem Sofa zappte sich durch die Fernsehprogramme, „war früher alles besser“ nörgelten sie. Doch bei „let`s Mucki dance“ blieb ihnen der Atem weg. Jeweils ein Muckenspritzer war mittels zweier Twistgummis mit einer Marionette vorne und einer hinten verbunden. Ob „Poppey“ oder „Schwanensee“ oder von den Village People „YMCA“ die Muckenspritzer Ballerinen interpretierten alles mit ihren sensationellen Dreierpacks, da hielt auch Oma und Opa nichts mehr auf dem Sofa, Theresa Ochs und Laura Jungfer zeichneten dafür verantwortlich.

Ein „Touch down“ ist beim American Football sechs Punkte wert, die Nummer der Dämonenbuaba von Tobias Nerlich und Christian Grab hätte mindestens 100 Punkte verdient. Toll sahen die Dämonenbuaba aus in ihrem Footballdress, der ihren Superbodys wie auf den Leib geschneidert schien, dagegen fällt jeder deutsche Star-Kicker stark ab. Und erst die Fitness und der Witz, mit dem sie ihre Nummer präsentierten. „super“ die einhellige Meinung der Zuschauer.

„Mögt ihr was Süßes?“ fragte Kramer, die Dämonenmädla kamen mit einem ganzen Wagen voller Candies und sahen selbst zum Anbeißen süß aus bei ihrem von Christina Nerlich und Nathalie Hofstätter einstudierten Tanz zu Melodien wie „Lollipop“ und „ich will keine Schokolade, ich will lieber einen Mann“ - eine einzige Augenweide. Von so viel Süßem musste sich das Publikum erstmal erholen, da kam das Fliegerlied und eine Schunkelrunde mit dem Narrenrat gerade richtig.

Die Hexabuaba präsentierten sich dieses Jahr von ihrer poetischen Seite, wer hätte das gedacht. „Einen Traum aus Licht und Poesie“ nannten sie ihre großartige Lichtershow mit fliegenden Tauben und Masken, die mit einem gewaltigen Hexenfeuer endete, eine Nummer einstudiert von Christian Fakler und Markus Dolpp.

Wenn die Matekapelle mit der „schwäb’scha Eisebahn“ auf Reisen geht, bleibt kein Auge trocken. Reiseleiter waren Rolf Ströbele und Fabian Göttler. Erste Station der Wasen in Stuttgart, ein paar Maß und ein paar niedliche Hasen hatten sich einige der wackeren Musiker vorgenommen. In den Schwarzwald zu den Mädchen mit dem Bommelhüten. „Mädel aus dem schwarzen Wald“ kamen die Matemusiker auch. Und als sie am Bodensee das Lied von der schönen Fischerin spielten, zeigte die zur Belohnung auch schon mal ihr Höschen. „Zwei Nummern mit einem Zug, man könnte auch mal wieder mit dem Zug zu Fasnetsumzügen fahren“ machte Kramer Werbung für die Bundesbahn.

Der im Jahr 2000 gebaute Narrenstadel wird von den Kügele teilsaniert und bekommt einen Spa-Bereich, die Blumenkübel sind schon da. „Jetzt wird wieder in die Hände gespuckt“ hieß es und die fleißigen Handwerker mit der Bauleiterin Sabrina Bausenhart machten sich ans Werk.

Zum großen Finale kamen nochmals alle 150 Akteure auf die Bühne. Peter Kienle war nicht nur stolz auf seine Truppe, sondern lobte angesichts der phantasievoll Kostüme der Besucher das „Superbild, wenn man in die Halle schaut“.