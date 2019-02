Narren stürmen die Ehinger Schulen

Ganz ungeduldig warteten die Schüler schon seit den frühen Morgenstunden auf den traditionellen Besuch der Narren am Glombigen. Punkt 10 Uhr war es dann soweit: Die Ehinger Dämonen, Kügele und Hexen befreiten Schüler wie Lehrer von der Last des Unterrichts und verwandelten die Flure der Schulen in wenigen Minuten zur Narrenhochburg. Zur Musik der Stadtkapelle hüpften und tanzten die kleinen Narren umher. Auch die Narren hatten sichtlich Freude an dem herzlichen Empfang der Schüler.

Auf Nachfragen der Narren wussten die Schüler dabei sofort, welche Figuren zur Ehinger Fasnet gehören und natürlich: wie der Narrenruf in Kügeleshausen geht. So wurde mit lauter Musik und und kräftigem „Kügele Hoi“ Zimmer um Zimmer in den Schulhäusern gestürmt. Nach und nach fanden sich rund 500 Schüler in den Gängen und im Foyer wieder, um bei bester Stimmung noch das eine oder andere Ehinger Fasnetslied mitzusingen.