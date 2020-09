Nachwuchssportstunde bei der Ehinger Skizunft startet

Wie in den vergangenen Jahren gestalten die angehenden Ski -und Snowboardlehrer der Ehinger Skizunft unter Leitung von Aaron Jungfer die Nachwuchssportstunde. Von Montag, 5. Oktober, an findet jeweils am Montagabend von 18.30 bis 20 Uhr in der Alten Michel-Buck-Halle in Ehingen ein abwechslungsreiches Training für den Vereinsnachwuchs statt – nach dem Motto „Vom Nachwuchs – für den Nachwuchs“. Mit Spaß sollen die Grundlagen in Fitness, Koordination und Ausdauer gelegt werden für die anstehende Wintersaison. Neben dem Kraft- und Ausdauertraining stehen auch Ballspiele auf dem Programm. Musik darf hierbei genauso wenig fehlen wie Spaß am gemeinsamen Training. Kinder und Jugendliche ab acht Jahren sind willkommen, bei der Skizunft Ehingen Sport zu treiben. Einer erfolgreichen und verletzungsfreien Wintersportsaison steht somit nichts mehr im Wege. Aufgrund von Corona gelten besondere Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen, die auf der Internetseite der Skizunft unter www.skizunft-ehingen.de/nachwuchssportstunde abrufbar sind.