Nachwuchsspieler zeigen ihr Können

Der TC Ehingen, die Donau-Iller Bank und die Raiffeisenbank Ehingen-Hochsträß suchen bei der VR-Talentiade am 22./23. Juni das Tennistalent 2019. Spannende Spiele und strahlende Gesichter werden bei der VR-Talentiade mit Großfeld-Einzelturnier sowie U9-Midcourt und U8-Kleinfeld auf der Anlage des TC Ehingen zu sehen sein. Zwei Tage lang kämpfen die Talente um den Sieg. Der TC und die beiden Genossenschaftsbanken sind Ausrichter der Veranstaltung, bei der besonders begabte Kinder entdeckt werden sollen. „Wir sind stolz darauf, dass Ehingen einer von rund 35 Veranstaltungsorte der Sportart Tennis in Baden-Württemberg ist und freuen uns auf zahlreiche Mädchen und Jungen“, sagt TC-Jugendsportwartin Natalie Lengler. Auf spannende Spiele und strahlende Gesichter bei der Siegerehrung freuen sich auch die Vertreter der Banken. „Mit der VR-Talentiade stellen wir einen wichtigen Beitrag zur Breitensportförderung dar“, heißt es. Das Konzept wird seit vielen Jahren von den Volks- und Raiffeisenbanken mit den Sportverbänden Fußball, Golf, Handball, Leichtathletik, Ski, Tennis und Turnen umgesetzt. Auf die Sieger und Platzierten der VR-Talentiade in Ehingen warten Preise und die Chance, sich mit den Ergebnissen im Großfeld für das VR-Talentiade-Masters und das Talentiade-Team zu qualifizieren. Dieses Team lernt die große Welt des Sports beim Training mit Stars oder bei einer Sportveranstaltung kennen.