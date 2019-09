Nachwuchsschützen messen sich

Die Jugend des Schützenkreises Ehingen ist zum Donau-Iller-Bank-Cup im Schützenhaus Ehingen angetreten. Bei der 31. Auflage des Wettbewerbs waren 18 Jugendliche aus vier Vereinen am Start.

Die Jugendlichen bestritten ein Wertungsschießen mit 20 Schuss, anschließend nahmen sie am Blattl-Schießen teil. In der Mannschaftswertung kamen die jeweils drei besten Schützen einer Mannschaft in die Wertung. Dabei erreichte die erste Mannschaft des SV Allmendingen mit 535 Ringen den ersten Platz. Den zweiten Platz sicherte sich die zweite Mannschaft des SV Allmendingen mit 518 Ringen. Auf den weiteren Plätzen landeten Oberdischingen (508 Ringe), Berg (450) und Hundersingen.

Spitzenergebnisse der Jugend

In der Einzelwertung Schüler erzielte Tom Wörz vom SV Berg mit 149 Ringen den ersten Platz. Ihm folgten Leonie Heimburger (140 Ringe) und Paul Dombrowski (132) von der Schützengilde Oberdischingen. In der Jugend erzielte Bianca Nagel mit dem besten Tagesergebnis von 188 Ringen den ersten Platz, knapp dahinter lagen Jan Prei (187 Ringe) und Luca Prei (186) vom SV Allmendingen. Alle drei Schützen erzielten damit Spitzenergebnisse. In der Juniorenklasse setzte sich Philip Pilger vom SV Hundersingen mit 184 Ringen vor Lukas Nagel (180 Ringe) von der SGi Oberdischingen und Donald Cameron (178) vom SV Allmendingen durch.

Beim anschließenden Blattl-Schießen sicherte sich Lukas Nagel mit einem 63,7-Teiler den ersten Platz. Ihm folgten Jan Prei und Bianca Nagel auf den Plätzen zwei und drei. Die Pokale an die erfolgreichsten Teilnehmer überreichte Markus Javornik von der Donau-Iller-Bank. Alle Teilnehmer des Blattl-Schießen erhielten Sachpreise. Hervorgehoben wurde auch das Engagement des gastgebenden SV Ehingen mit dessen Wettkampfleiter Simon Knöbl.

Im Zuge der Veranstaltung wurde die Kreisjugendversammlung des Schützenkreis Ehingen abgehalten. Dieter Prei (2. Kreisjugendleiter) berichtete über Veranstaltungen und Geschehnisse der Kreisjugend. Kreisoberschützenmeister Hans-Jörg Arbeiter nahm anschließend die Entlastung der Kreisjugendleitung vor, im Anschluss gab es Wahlen. Nachdem sich die jetzige Kreisjugendleiterin Camilla Knöbl nicht mehr zur Wahl gestellt hatte, wurde ein neuer Kreisjugendleiter gewählt: Dieter Prei hatte sich zur Verfügung gestellt und wurde von der Jugend einstimmig gewählt. Ein zweiter Kreisjugendleiter steht derzeit nicht zur Verfügung, diese Position bleibt daher bis auf Weiteres unbesetzt. Die neuen Kreisjugendsprecher sind Katharina Singer vom SV Hundersingen und Jan Prei vom SV Allmendingen.