Nachwuchsreiter machen den Auftakt

Der Reit- und Fahrverein Ehingen blickt auf seine sportlichen Höhepunkte im Jahr 2019 voraus. Das erste Turnier des Reitvereins wird Ende März in der Anlage des Vereins am Stoffelberg ausgetragen – an diesen Tagen steht die Jugend im Mittelpunkt. Weitere Wettbewerbe folgen im Juli und im September.

Die Nachwuchsreiter der Region treffen sich am Wochenende 30./31. März am Stoffelberg, um sich in den Dressur- und Springprüfungen zu messen. Nicht nur das Organisatorische, sondern auch der reiterliche Nachwuchs wird auf Hochtouren sein, ob im Parcours oder bei den Lektionen im Dressurviereck. Damit die Teilnehmer mit ihrem Pferd die bestmöglichen Bedingungen haben, werden die beiden großen Hallen bis Ende März noch einmal auf Hochglanz gebracht und auch eine Tribüne wird für die vielen Zuschauer, die der Reit- und Fahrverein Ehingen erwartet, vorbereitet. Denn egal ob Führzügelwettbewerb, für die ganz kleinen Champions oder beim Highlight des Wochenendes, einem A**-Springen mit Stechen, es ist für jeden etwas dabei.

Erste Station des Jugendcups

Auch in diesem Jahr gibt es wieder einen besonderen Höhepunkt an den Tagen des Jugendturniers. Der Pferdesportkreis Alb-Donau hat die idyllisch gelegene Anlage in Ehingen als erste Station des Jugendcups 2019 ausgewählt. Somit wird es in der Dressur- und der Springprüfung Klasse A* noch spannender. Die Reiter unter 18 Jahren, die beim Ehinger Turnier eine gute Platzierung erreichen, haben schon die ersten Punkte sicher. Danach geht die Punktejagd weiter in Langenau und das finale Turnier findet in Ulm-Wiblingen statt. Die Spannung ist spürbar und die Atmosphäre wird wie jedes Jahr nicht nur die Pferdefreunde der Region begeistern. Besucher auf der Anlage am Stoffelberg sind zum gemütlichen Beisammensitzen eingeladen, für das leibliche Wohl wird gesorgt und das Programm ist vielseitig und begeisternd.

Turniere im Juli

Doch nicht nur die Prüfungen beim Jugendturnier sind vielseitig, der Reit- und Fahrverein Ehingen hat in seinem Jahresprogramm noch einiges mehr vor sich. Das öffentliche Ponyreiten ist am Samstag, 16. März, und am Samstag, 6. April, jeweils von 15 bis 16.30 Uhr. Darüber hinaus dürfen sich Reitsportinteressierte im Sommer auf zwei Turnierwochenenden beim RFV Ehingen freuen. Die Dressurreiter treten vom 12. bis 14. Juli am Stoffelberg an, eine Woche später, vom 19. bis 21. Juli, sind die Springreiter an der Reihe. Die Voltigierer des Reitvereins Ehingen dürfen ihr Können in der gewohnten Umgebung am 22. September unter Beweis stellen, wenn das Voltigierturnier in Ehingen ausgetragen wird.