Nachwuchsmusiker des MV Frankenhofen präsentieren ihr Können

Nach der Notlandung eines Bundeswehrhubschraubers auf einem Acker bei Jungnau am Montagabend ist an der Landestelle auch am Mittwoch noch ein Trupp der Bundeswehr im Einsatz.

„Aktuell wird noch untersucht, ob außer den Rotorblättern auch das Getriebe oder andere technische Teile beschädigt sind“, sagt der Pressesprecher des Hubschraubergeschwaders 64 auf Nachfrage von Schwäbische.de am Mittwochvormittag.

Heli soll für Rückflug wieder flottgemacht werden Die Bundeswehr wolle den Hubschrauber nach Möglichkeit vor Ort ...