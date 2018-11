Nachwuchs der TSG Ehingen geht diesmal leer aus

Die auf überregionaler Ebene spielenden Fußball-C- und B-Junioren der TSG Ehingen sind am vergangenen Wochenende leer ausgegangen. Die Partie der A-Junioren wurde abgebrochen.

A-Junioren Verbandsstaffel: Olympia Laupheim – TSG Ehingen abgebrochen. - Wegen Nebels pfiff der Schiedsrichter das Spiel zur zweiten Halbzeit nicht mehr an. Zu diesem Zeitpunkt führten die Laupheimer mit 1:0. Ein neuer Termin stand am Montag noch nicht fest.

B-Junioren Verbandsstaffel: TSG Ehingen – SV Westerheim 0:3 (0:2). - Durch zwei abgefälschte Bälle lagen die Gastgeber nach 40 Minuten mit 0:2 im Rückstand. In der 87. Minute kam noch das 0:3 hinzu. „Die Mannschaft hat nicht umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten. Sie war spielerisch zwar besser als der Gegner Westerheim, doch waren die Jungs nicht kreativ genug“, bemängelte TSG-Trainer Mathias Zok. Damit endete eine Serie, denn zuvor hatten die Ehinger B-Junioren aus fünf Spielen 13 Punkte geholt.

C-Junioren Landesstaffel 4: TSG Ehingen – TSV Neu-Ulm 1:3 (1:2). - Die Gäste gingen schon früh mit zwei Toren in Führung. Kurz vor der Pause gelang der Heimelf im Anschluss an einen Freistoß zwar das 1:2, doch bei guten Ausgleichschancen in der zweiten Halbzeit vermisste man bei den jungen Ehingern ein energisches Nachsetzen. Kurz vor Spielende vergrößerte der TSV Neu-Ulm seinen Vorsprung. In einem Spiel zweier starker Mannschaften waren die Gäste technisch sehr gut und auch ballsicher.