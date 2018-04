Nacht der offenen Brauereien lockt mit Bier und Live-Musik

Ehingen, mit seinen vier unabhängigen Brauereien, ist Bierkulturstadt und feiert alle zwei Jahre das Reinheitsgebot in einer ganz besonderen Nacht. Und wo macht dies am meisten Sinn und ist es eh am schönsten? – mitten in den Brauerei.

In der Nacht der offenen Brauereien, am 20. April, von 18 bis 2 Uhr nachts heißt es „Türen auf und werfen Sie einen Blick hinter die Mauern der Brauereien Berg und Schwanen“.

Der offizielle Fassanstich ist am Groggensee um 18 Uhr mit der Feier zur Zertifizierung des Bierwanderwegs zum ersten Stadtwanderweg in Baden-Württemberg. Danach geht’s per Shuttlebus in die Brauereien, wo ab 18.30 Uhr bis tief in die Nacht weitergefeiert wird. In der Berg Brauerei gelingt bei offenen Führungen, frisch gezapftem Bier, laufendem Abfüll- und Sudbetrieb, stimmungsvoller Musik, historischen Geräten sowie Craftbieren und feinen Schlemmereien ein einzigartiger Abend. Ein Shuttlebus verbindet Ehingen und Berg, sodass in die gesamte Bierkulturstadt hineingeschnuppert werden kann. Der Fahrpreis beträgt zwei Euro für die ganze Nacht. Das Programm in Berg im Überblick:

Offene Führungen durch die Brauerei

frisch gezapfte Biere, Craftbiere und Ulrichsbier aus dem Holzfass im Ausschank

Abfüll- und Sudbetrieb

Musiker aus der Region spielen unplugged (5er Blech/Ensemble la strada/Acoustic Pur/Get Back)

historische Geräte und Maschinen erwachen im Brauerei-Gewölbe zum Leben

Stündliche Führungen mit dem Oberbrauer der Wtw. Zimmermann durch das historische Brauerei-Gewölbe

Die Berger Frauenpower und Jungspunde schenken ihre 4 gebrauten Craftbiere aus

Leckereien aus der Wirtschaft, dem Foodtruck und vom Grill