Nachruf: Trauer um Siegfried Mall

Siegfried Mall ist am vergangenen Mittwoch nach längerer Krankheit im Alter von 77 Jahren verstorben. Sein Name ist fest mit der Wiederbelebung des Ehinger Museums verbunden.

Gründer der Museumsgesellschaft Ehingen

Der Gewerbelehrer Siegfried Mall ist 1972 mit seiner Familie von Stuttgart aus ins romantische Mühlener Tal gezogen, hat dort 1974 die bei Wegebauarbeiten angeschnittene Kleinhöhle „Felsställe“ als jungsteinzeitlichen Siedlungsplatz erkannt und Rettungsgrabungen durch die Denkmalbehörde veranlassen können. Als damals im ehemaligen Ehinger Spitalbereich am Viehmarkt zusammen mit dem ehemaligen Schlachthaus auch dessen Rückwand, ein heute vorbildlich renovierter Teil der mittelalterlichen Stadtmauer, abgebrochen werden sollte, führte dieses Ansinnen Mall noch näher an die Ehinger Stadtgeschichte. So kam er 1975 zum Bezirksaltertumsverein Ehingen, einem in der wirtschaftlichen Wiederaufbauzeit nach dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr attraktiven und damit nicht mehr sehr aktiven Museumsverein mit nur noch wenigen Mitgliedern. Er erkannte die dem Verein gehörenden Bestände als sehr wichtige Zeugnisse der Geschichte des Raumes Ehingen. Zusammen mit 40 weiteren, von ihm geworbenen Neumitgliedern, gelang ihm 1976 die Neubelebung des nun in „Museumsgesellschaft Ehingen“ umbenannten Vereins, Mall wurde dessen Vorsitzender.

Einsatz für das Ehinger Museum

Zielstrebig und überzeugend, manchmal auch sehr hartnäckig, konnte er in vielen Gesprächen den Oberbürgermeister und die Gemeinderäte bewegen zur Renovierung des alten Spitalgebäudes und darin zur Einrichtung des nunmehrigen Ehinger Museums. Die dem Verein gehörenden Bestände wurden ins Eigentum der Stadt übertragen, die Stadt wurde Museumsträger und führt seit der Eröffnung 1985 zusammen mit der Museumsgesellschaft das Ehinger Museum, eine überregional bekannte und beachtete Einrichtung.

Als Vereinsvorsitzendem war es ihm ein Anliegen, dass sich die Ehinger für die Stadtgeschichte mehr als bisher interessieren, nicht nur um Verständnis fürs Museum zu werben, sondern das Museum zur Gemeinschaftsaufgabe der Bevölkerung zu machen. Dazu gehörten auch die vielen Broschüren zu verschiedenen Ehinger Geschichtsthemen, die Mall bis zum Ende seiner Vorstandstätigkeit im Jahr 1988 herausgab, teilweise auch mit eigenen Beiträgen. Siegfried Malls Name stand und steht heute noch für die inzwischen in Malls Vorstandszeit auf rund 400 Mitglieder angewachsene Museumsgesellschaft und für das Ehinger Museum. Auch nach seinem Rückzug aus der Vorstandschaft stand er weiterhin mit Rat und Tat zur Verfügung.

Mall war auch Heimatbuchautor

Doch war sein Interesse nicht nur auf Ehingen – von der Vorgeschichte bis zur Gegenwart – beschränkt, unter seiner Führung hat die Arbeitsgemeinschaft der Heimatmuseen im Alb-Donau-Kreis vielbeachtete Ausstellungen in verschiedenen Museen gezeigt und auch einige auf das Kreisgebiet bezogene Bücher herausgegeben. Das von Mall verfasste Heimatbuch der Gemeinde Kirchen kann als Vorbild für andere Heimatbücher gelten.

Weit bekannt und begehrt waren die von Siegfried Mall geleiteten Studienfahrten der Museumsgesellschaft in den ehemaligen Ostblock nach Prag, Budapest, Krakau, Breslau, Warschau und Danzig.

Als Lehrer und politisch aktiv

Beruflich war Siegfried Mall zu Anfang seiner Mühlener Zeit am Berufsschulzentrum in Biberach tätig, später dann, verbunden mit dem Umzug der Familie nach Ehingen, an der Haus- und Landwirtschaftlichen Schule Ehingen, die 1995 auf Malls Initiative hin ihren heutigen Namen „Magdalena-Neff-Schule“ erhielt. Vor allem die Einrichtung neuer Schularten zu den Bereichen Kinderpflege, Altenpflege, Gesundheit und Pflege und Sozialpädagogik waren ihm ein Anliegen. Auch politisch betätigte er sich als Kreistagsabgeordneter der FDP eine Wahlperiode lang im Alb-Donau-Kreis, wobei er sich besonders stark bei Kultur- und Schulthemen engagierte, unter anderem zum Beispiel für die Schmiechtalschule in Ehingen-Berkach, ein sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum des Landkreises mit den Förderschwerpunkten geistige, körperliche und motorische Entwicklung. Siegfried Mall war privat ein begeisterter Literaturliebhaber, auch von ihm verfasste lyrische Beiträge hat er hinterlassen: die Bändchen „Windrätsel du und Erdenschwere“ und „Harlekinträume“. Mit seiner Ehefrau, seinen fünf Kindern und deren Familien trauern viele Ehinger um ihn. Ulrich Köpf