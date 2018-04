Nachrücker für Ortschaftsrat verpflichtet

Von 1999 bis 2014 hat Herbert Kraus 15 Jahre lang dem Ortschaftsrat Kirchbierlingen angehört. Am Mittwoch verpflichtete ihn Ortsvorsteherin Barbara Kräutle erneut und zwar als Nachrücker für das im Januar gestorbene Ratsmitglied Guido Schick.

Der Verpflichtung voraus ging die Feststellung der Wählbarkeit des vom Ehinger Gemeindewahlausschuss als Nachrücker für Guido Schick festgestellten Kandidaten der Ortschaftsratswahl 2014. Die Wählbarkeit muss auch zum Zeitpunkt des Nachrückens als Voraussetzung für die Mitgliedschaft in einer Volksvertretung gegeben sein. Nachdem auch keine weiteren Hinderungsgründe festgestellt worden waren, stand der Abnahme des Treueversprechens nichts im Wege, und Herbert Kraus konnte am Ratstisch Platz nehmen.

Eine Einladung und Laufkarten zum Sponsorenmusizieren für die neuen Musikeruniformen beim diesjährigen Schwobahock am 6. Mai hat der Musikverein Kirchbierlingen den Ortschftsräten zukommen lassen. Dabei handelt es sich um eine besondere Abart des bekannten Sponsorenlaufs. Auf der zu umrundenden Strecke müssen die Laufteilnehmer instrumental oder vokal ein Stück Musik oder ein Lied von sich geben. Der Fantasie sind scheinbar keine Grenzen gesetzt, so dass bei der um 14 Uhr beim Musikerheim bei jedem Wetter stattfindenden Veranstaltung mit jeder Menge heiterkeitserregender Darbietungen zu rechnen ist. Auf den Parcours gehen der Reihenfolge nach Kinder bis zehn Jahre, Jugendliche, auch Jungmusiker, von zehn bis 18 Jahren, Aktive befreundeter Musikvereine, Aktive des MV Kirchbierlingen, Prominente, Gönner, Special Groups und Sonstige. Zuvor müssen sich die Teilnehmer des Spaßevents Sponsoren suchen, die bereit sind, für jede Runde einen bestimmten und vorher festzulegenden Betrag zu bezahlen. Was am Ende beim Sponsorenmusizieren herauskommt, ist gemäß dem Wunsch des Musikvereins viel Geld, das dazu beiträgt, die neuen Musikeruniformen zu finanzieren.

Im Pfarrhof bewirtet die Jugendfeuerwehr, wenn am 30. April um 18 Uhr zuerst in Kirchbierlingen und anschließend in Volkersheim die Maibäume aufgestellt werden. Erfreulich wenige Geschwindigkeitsüberschreitungen ergaben sich nach Auskunft der Ortsvorsteherin bei Messungen in Kirchbierlingen, Weisel und Volkersheim.