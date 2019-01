Nachmeldungen für Berger Neujahrsturnier möglich

Der SC Berg hat die Anmeldefrist für sein Tischtennis-Neujahrsturnier am Wochenende 5. und 6. Januar in der Längenfeldhalle in Ehingen verlängert. Bis zur Auslosung am Freitag, 5. Januar, 18 Uhr, werden noch Anmeldungen für das Turnier für Zweier-Mannschaften entgegengenommen. Bislang hätten sich 95 Teams angemeldet, weniger als in den vergangenen Jahren. „Da machen sich wohl das Final Four am Samstag und die Sternsingeraktivitäten am Sonntag bemerkbar“, teilt der SC Berg mit. Dennoch werden wohl alle Wettbewerbe (am Samstag spielen die Aktiven, am Sonntag die Jugend) ausgetragen werden können – nur der Wettbewerb der Mädchen II stehen auf der Kippe. Da es für alle Wettbewerbe noch freie Plätze gibt, sind bis Freitag, 18 Uhr, Nachmeldungen möglich. Insbesondere bei den Mädchen II hofft der Veranstalter noch auf mindestens zwei Teams. Ein Anreiz zur Nachmeldung ist, dass der Verein mit den meisten Jugendmeldungen vom Ausrichter 100 Euro für die Jugendkasse erhält. „Aktuell reichen sechs gemeldete Mannschaften, um die 100 Euro abzugreifen“, schreibt der SC Berg. Auch der Preis der Bergbrauerei für die meisten Aktiven-Teams sei in diesem Jahr nicht schwer zu erobern. Nähere Informationen zum Neujahrsturnier und Anmeldungen über die Internetseite www.sc-berg.de.