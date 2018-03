Nachholspiele in der Kreisliga A1 Donau abgesagt

In der Fußball-Kreisliga A1 sind die beiden für Sonntag, 25. Februar, angesetzten Nachholspiele abgesagt worden. Der VfL Munderkingen hätte die SF Kirchen empfangen, der SV Betzenweiler wäre auf die SpVgg Pflummern-Friedingen getroffen. Doch sowohl Hartmut Pohl (Trainer des VfL Munderkingen) als auch Gerhard Rief (SV Betzenweiler) halten eine Austragung ihrer Spiele auf den heimischen Plätzen für unmöglich. Beide Vereine haben unter der Woche Vorbereitungsspiele auf dem Kunstrasen in Neufra gewonnen. Am kommenden Wochenende 3./4. März ist der erste Spieltag in der A1 nach der Winterpause vorgesehen.