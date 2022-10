So verlief der verkaufsoffene Sonntag in Ehingen

Ganz im Zeichen der Nachhaltigkeit stand der verkaufsoffene Sonntag in Ehingen am Sonntag. Regionale Anbieter sowie Partner der Stadt wie die Ehinger Energie, die EnBW und die Regionale Energieagentur erwarteten die zahlreichen Besucher. „Wenn ich die Heizung tausche, was setzte ich dann ein, wie funktioniert eine Wärmepumpe waren die an die Energieberater gerichteten Fragen bei der Energieagentur. Peter Guggemos von der Ehinger Energie hat den von ihm gelieferten Strom zu 100 Prozent auf grün umgestellt, allein mit Wasserkraft gewinnt die Ehinger Energie 5 Millionen Kilowattstunden, sagte er.

In der Hauptstraße bummelten viele Hunderte von Besuchern, Paare, Familien, Freundesgruppen. Familie Schmid ließ sich nach dem Bummel ein Eis schmecken und wollte noch in den Buchladen. Anja Kirchner bewirtschaftet in Bockighofen einen Ziegenhof mit 30 Milchziegen und bot deren Käse an. Frischkäse und Schnittkäse mindestens sechs Wochen gereift, erklärte sie ihren Kunden.

Beim BUND zeigten Angela Scheffold und Anne Hagenmeyer eine Apfelschälmaschine und sammelten Unterschriften für den Erhalt der Streuobstwiesen im Rosengarten.

Christine Prang aus Blienshofen töpfert und betreibt am Wochenende ein kleines Café. Ihre Töpferwaren bot der Sohn zum Verkauf an.

Gertud Hauler Bier-Sommelière der Bergbrauerei hatte einen heißen Draht mitgebracht, mit dem man den Weg eines kleinen Gerstenkorns zum fertigen Bier verfolgen konnte, was besonders den Jungen viel Spaß machte.

Das Team vom Stadtmarketing Rabea Christ, Heike D`Ettore und Silvia Pöhlsen saß gut gelaunt am Stand des Schirmerhofs, aßen Krautschupfnudeln und freuten sich über den gelungenen verkaufsoffenen Sonntag. Blut- und Leberwürste, Kesselfleisch und Schlachtplatte gab es außer dem üblichen Angebot zur Verkostung.

Landwirte sind gut vertreten

In den schönsten Herbstfarben leuchteten die Äpfel von Obstbauer Braig aus Rißtissen. „Wir ernten alles selbst ohne Erntehelfer“, sagte Martina Braig, „die Apfelernte ist dieses Jahr besonders gut trotz der Trockenheit“. Eine neue Sorte Sonnenglanz hat sie neben bewährten wie Rubinette, Topaz und Cox Orange mit nach Ehingen gebracht, außerdem Apfelsaft, Apfelmus und Likör aus Äpfeln. Alb-Quinoa baut Joshua Erhart in Dächingen an. Alexandra Köhler zeigt den Besuchern, wie man das Getreide lecker kochen kann, Fleisch damit ersetzen oder ergänzen kann. „Quinoa kommt sonst aus Südamerika, so eine lange Wegstrecke ist doch unnötig, wenn es hier wächst“ meinte sie. Aber viel Handarbeit ist beim Anbau schon erforderlich.

Auf dem Stoffelberg Hof von Christian Ulmer wird Saatgut gezüchtet und Ochsen gemästet. Die vielen bunten Kürbisse sind ein neues Standbein des Landwirtes und eine einzige Augenweide. Manche Sorten müssen gar nicht geschält werden, alle sind als Form für eine Suppe mit Kürbis eine interessante Möglichkeit.

Familie Holzmann in Dächingen hält Mutterkühe, bei denen die Kälber zehn Monate bleiben, ehe sie zum Schlachten kommen oder später als Jungrinder verkauft werden. Fertiggerichte mit Fleisch aus eigener Produktion, Wurstkonserven sowie Schnaps aus dem Obst ihrer Streuobstwiesen haben Martina Holzmann und ihre Tochter mitgebracht.

Karl Hauler verkauft den Honig seiner Bienen sowie Honiglikör, Propolis und Produkte aus Wachs wie Kerzen.

Geschäfte freuen sich über viele Besucher

Auch in den Geschäften herrscht reger Betrieb, denn die Käufer wissen, dass trotz des schönen Herbstwetters der nächste Winter kommt. Im Modehaus Hofmann und bei Fashion Wave suchen Kundinnen gezielt nach Warmen und Modischen für Herbst und Winter. Susanne Preis-Ackermann von Fashion-Wave erklärte: „Pink, Lila, mit Naturfarben kombiniert, kräftiges oder zartes Grün und Blau ist in. Der Schnitt muss lässig und weit sein“. Neu bei ihr ist eine ganze Etage mit Mode auch für größere Größen.

Ein Aspekt der Nachhaltigkeit ist es Dinge, die man selbst nicht mehr braucht, die aber noch gut sind, anderen anzubieten. Dazu eine schöne Gelegenheit war der Tausch- und Mitnahmemarkt, den Andrea Uncu mit Ada Bialecki in der Oberschaffnei organisiert hatten. Ohne Entgelt standen Tische zur Verfügung, Geld sollte nicht fließen. Ein Hula-Hoop-Reifen mit besonderem Innenleben zum Muskelmassieren boten zwei Frauen aus dem Ehinger Umland ebenso an wie Wanderstiefel, Spiele und interessante Eisenbahnbücher.

Jelena Kovacevic hat einen grünen Daumen. Ihre selbst gezogenen Pflanzenzöglinge fanden in anderen Haushalten ein neues Plätzchen. Andrea Uncu zeigte Besucherinnen, wie man aus abgelegten oder kaputten Kinderstrumpfhosen Topflappen oder Pads zum Abschminken herstellte. „Schön, dass die Dinge neues Leben bekommen, ich hätte nicht gedacht, dass die Tische schon nach einer Stunde so leer sind“, erklärte sie zufrieden.