Nach weiteren Lockerungen: So wollen die Musikvereine wieder starten

Punkt zwölf Uhr stand das erste Auto vor dem neuen Tor zum Recyclinghof in der Moosheimer Straße in Bad Saulgau: Eine Stunde zuvor haben Landrätin Stefanie Bürkle und Bürgermeisterin Doris Schröter die neue Einrichtung in Bad Saulgau im Beisein von Gemeinde- und Kreisräten offiziell eröffnet. Danach begann der reguläre Betrieb. Der neue Wertstoffhof ist etwa dreimal größer als der alte, verfügt über mehr Container und diese lassen sich komfortabel von oben befüllen.