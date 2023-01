Nach Stress bei der Schülerbeförderung: Nachbesserungen im Buslinienverkehr

Mit der Inbetriebnahme des Bahnhofs Merklingen am 11. Dezember 2022 wurden zahlreiche Änderungen im Buslinienverkehr in den Regionen Laichingen, Blaustein, Blaubeuren und Schelklingen umgesetzt. Dabei sind in verschiedenen Orten Schwierigkeiten, insbesondere in der Schülerbeförderung, aufgetreten. Zuschriften aus der Bevölkerung erwähnten beispielsweise längere Wartezeiten, fehlende Anbindungen oder verpasste Bahnanschlüsse.

Hinweise geprüft

Das Landratsamt Alb-Donau-Kreis hat die Hinweise geprüft und die Fahrpläne an einigen Stellen gemeinsam mit der Donau-Iller-Nahverkehrsverbundgesellschaft (DING) und den betroffenen Busunternehmen angepasst. Die Änderungen werden ab Montag, den 16. Januar 2023, umgesetzt. Davon betroffen sind insbesondere der Schulverkehr in Arnegg, Asch, Aufhausen, Auingen, Blaustein, Blaubeuren, Geislingen, Gerhausen, Laichingen, Schelklingen, Schmiechen und Westerheim auf den Buslinien 36, 37, 38, 333, 334, 335, 343, 346, 350, 364 und 367.

Bahnanschluss sicherer gemacht

Auch soll damit für Fahrgäste aus dem Raum Laichingen und Heroldstatt der Bahnanschluss in Merklingen noch sicherer angeboten werden. Diese Fahrplanänderungen sind voraussichtlich im Laufe dieser Woche ab dem 10. Januar 2023 in der Online-Fahrplanauskunft von DING unter https://www.ding.eu/de/fahrplan/linienfahrplan/ abrufbar.

Das Landratsamt Alb-Donau-Kreis und DING beobachten gemeinsam mit den betroffenen Verkehrsunternehmen die betroffenen Buslinien weiterhin und prüfen bei Bedarf zusätzliche Änderungen.