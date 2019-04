Nach sechs Bränden in kurzer Zeit: Feuerwehren in Ehingen zeigen sich als starke Einheit

Als eine starke Einheit haben sich die Feuerwehrleute der Gesamtwehr Ehingen mit ihren 19 Abteilungen bei der Hauptversammlung am Donnerstagabend im Hotel Adler präsentiert. Die beiden Stellvertreter des hauptamtlichen Stadtbrandmeisters Oliver Burget, Daniel Jauer und Michael Spindler, wurden wieder gewählt. Großes Lob gab es auch vom obersten Dienstherren, Ehingens Oberbürgermeister Alexander Baumann.

„Es ist ein Familientreffen“, machte Oberbürgermeister Alexander Baumann beim Blick in den Adlersaal deutlich. Denn aus jeder der 19 Abteilungen waren Feuerwehrleute zur Versammlung gekommen. Einen großen Dank sprach Baumann nochmals aus für die besonderen Einsätze im vergangenen Jahr, als sechs größere Brände in kürzester Zeit, darunter die Großbrände der Rose Berg, des landwirtschaftlichen Anwesens bei Blienshofen und der Hausbrand in der Unteren Stadt, aufeinander folgten. „Es ist gut zu wissen, dass die Feuerwehr funktioniert“, erklärte Baumann und verwies zudem auf den vom Gemeinderat im April 2018 beschlossenen Feuerwehrbedarfsplan, der sich nun in der Umsetzung befindet.

Stadtbrandmeister Oliver Burget nannte in seiner Ansprache Zahlen. So besteht die Gesamtwehr aus 450 Feuerwehrleuten in der aktiven Wehr, wovon 171 auf die Stützpunktwehr und die stadtnahen Abteilungen entfallen. 70 sind beim Unterstützpunkt Pfarrei, 119 beim Unterstützpunkt Alb und auf die Unterstützpunkte Kirchen und Rißtisssen entfallen jeweils 45 Feuerwehrleute. In der Altersabteilung sind 152 Angehörige und 90 junge Menschen sind Mitglied in der Jugendfeuerwehr. Im Jahr 2017 wurden die Einsatzabteilungen zu 250 zu Einsätzen gerufen, dabei entfielen 28 Einsätze als Überlandhilfe, beispielsweise für Öpfingen, Oberdischingen oder Blaubeuren. 61 Einsätze entfielen dabei auf die Ehinger Teilorte, 161 auf die Kernstadt. Im Jahr 2018 brach die Feuerwehr einen Rekord. „Erstmalig in unserer Geschichte wurde die 300er-Grenze überschritten. Wir hatten 305 Einsätze“, so Burget, der ebenfalls das gute Zusammenspiel aller Abteilungen bei den Großbränden hervorhob.

Auch der Kampf gegen das Donauhochwasser im Januar 2018 und 27 Unwettereinsätze am 11. Juni 2018 beschäftigten die Feuerwehrleute enorm. „Ich denke, dass die Großbrände im vergangenen Jahr bewiesen haben, dass alle Einsatzabteilungen sehr gut zusammenarbeiten und wir dadurch auch sehr schlagkräftig sind. Wir sind zwar eine Feuerwehr mit 19 Abteilungen, aber letztlich sind wir eine Feuerwehr“, so Burget.

Auch der Gefahrgutzug hatte mit Einsätzen bei Sappi und im Ehinger Krankenhaus unter Beweis gestellt, dass auch in Ehingen chemisches Gefahrenpotenzial gegeben ist.

In Sachen Anschaffung bedankte sich Burget beim Ehinger Gemeinderat und der Stadtverwaltung, zeigte sich aber verwundert über die Preisentwicklung auf dem Feuerwehrmarkt. „So kostet ein Löschfahrzeug mittlerweile mindestens so viel wie ein Einfamilienhaus, nur mit dem Unterschied, dass das Löschfahrzeug nach 20 Jahren wieder ersetzt werden muss.“

Im kommenden Jahr wird die Feuerwehr in Ehingen zudem vom analogen Funk auf den digitalen Funk umstellen.