Nach langer Pause erstes Spiel in Kirchen

Am 5. November haben die SF Kirchen letztmals auf heimischem Gelände gespielt. Am Sonntag, 18. März, erwarten sie den TSV Türkgücü Ehingen zum SZ-Topspiel der Fußball-Kreisliga A. Der Gastgeber hat in diesem Spiel einiges gutzumachen. In einer weiteren Begegnung des zweiten Spieltages nach der Winterpause gibt die SG Öpfingen in Munderkingen ihre Visitenkarte ab. Alle Spiele beginnen am Sonntag um 15 Uhr.

SZ-Topspiel: SF Kirchen – TSV Türkgücü Ehingen (Vorrunde: 1:3). - Beide Mannschaften sind erfolgreich in das Frühjahr 2018 gestartet. Dabei ist der Kirchener Sieg in Ertingen (3:1) sicher höher zu bewerten als der Türkgücü-Kantersieg gegen das Schlusslicht Pflummern-Friedingen (9:0). Mit erst 13 ausgetragenen Spielen sind die Sportfreunde weit im Rückstand gegenüber ihren Gästen, die schon 16 Spiele hinter sich gebracht haben. Die derzeitige Tabelle ergibt daher zur Zeit auch ein schiefes Bild. Die Mannschaft von Rudolf Soukup absolvierte zwischen dem 5. November und dem 10. März nicht ein einziges Spiel. In der nun letzten Saison mit Soukup in Kirchen hat nicht nur der Trainer, sondern auch die Mannschaft den Ehrgeiz, in der Tabelle noch weit nach vorne zu kommen. Letztmals haben die Gastgeber am 5. November zu Hause gegen den FC Schelklingen/Alb 1:1 gespielt.

Der Kirchener Gast Türkgücü Ehingen hat inzwischen kräftig gepunktet und drei Siege in Folge eingefahren. Spielertrainer Tzafer Moustafa hat vor, dranzubleiben, sein Team ist zurzeit ein Mitbewerber um den Relegationsplatz zwei. Im November nach dem Trainerwechsel (Moustafa übernahm von Marco di Martino) gab es zwei Niederlagen in Folge, doch das hat die Mannschaft längst weggesteckt. In bisher 16 Spielen hat Türkgücü 37 Tore erzielt, der Aufsteiger hat damit den drittbesten Angriff der Kreisliga A. Die Fans am Semmelbühl werden daher am Sonntag sicher ein spannendes Spiel erleben.

SV Ringingen – SG Griesingen (Vorrunde: 2:5). - Der Gastgeber hat am vergangenen Sonntag mit dem 0:0 gegen Betzenweiler angenehm überrascht, die SG Griesingen jedoch mit einem mageren 1:0 gegen die SF Bussen enttäuscht. Während der SV Ringingen sich von den Abstiegsplätzen distanzieren will, blicken die Gäste nach oben.

FC Schelklingen/Alb – SGM Ertingen/Binzwangen (Vorrunde: 2:2). - Beide Mannschaften haben den Punktspielstart ins Jahr 2018 verpatzt. Der Gastgeber Schelklingen/Alb möchte nicht sein zweites Heimspiel in Folge verlieren und ist entsprechend motiviert. Die Ertinger haben bisher mit erst 13 Punkten in dieser Saison enttäuscht.

VfL Munderkingen – SG Öpfingen (Vorrunde 2:5). - Der VfL hat erst 13 Spiele ausgetragen. Er ging mit einem überraschenden 3:1 in Betzenweiler in die lange Winterpause. Nun will er am Sonntag gegen die SG Öpfingen nachlegen. Doch die Gäste wollen ihren zweiten Tabellenplatz nicht aufs Spiel setzen.

SV Oggelsbeuren – SF Bussen (Vorrunde: 4:2). - Die Partie im Winkel ist für beide ein sogenanntes Sechs-Punkte-Spiel. Im Falle eines erneuten Sieges könnte der Gastgeber zum Mittelfeld aufschließen. In diesem Fall jedoch würde das Team von Trainer Nico Gleich weiterhin auf einem Abstiegsplatz verbleiben.

TSV Riedlingen – SV Oberdischingen (Vorrunde: 2:1). - Wer soll den TSV Riedlingen auf seinem Weg zur Meisterschaft aufhalten? Mit 39 Punkten aus bisher 14 Spielen haben die Donaustädter jetzt schon einen Vorsprung von elf Punkten auf den Tabellenzweiten. Allerdings fahren die Gäste nach zuletzt zwei Siegen mit Selbstvertrauen zum Tabellenführer.

SpVgg Pflummern-Friedingen – SV Dürmentingen (Vorrunde: 2:3). - Wie ein Absteiger hat der Tabellenletzte bei Türkgücü gespielt. Allerdings hat auch der SV Dürmentingen sein Heimspiel deutlich verloren. Dennoch sind die Gäste klarer Favorit.

Spielfrei ist der SV Betzenweiler.