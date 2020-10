Nach Entscheidung des Gemeinderats: Musikschullehrer zeigen sich enttäuscht

Als vor rund zwei Wochen der Ehinger Gemeinderat über das vertragliche Verhältnis der Lehrkräfte an der Musikschule abstimmte (wir berichteten), waren bei der Sitzung auch zahlreiche Musikschullehrer vor Ort. Noch auf dem Weg nach draußen äußerten einige von ihnen sich bereits enttäuscht über das Ergebnis der Abstimmung, in einem Brief bringen die Lehrkräfte ihrem Unmut jetzt zum Ausdruck.

Forderung wurde abgelehnt

Darin bedanken sie sich zunächst bei Unterstützern, welche sie auf dem Weg zu dieser Grundsatzentscheidung vor dem Ehinger Gemeinderat mit Ratschlägen, Anregungen und Diskussionen begleitet haben. „Unsere Forderung nach sozialverträglichen Anstellungen im öffentlichen Dienst der Stadt Ehingen wurde abgelehnt. So bleiben wir allesamt Honorarlehrkräfte. Wir tragen dadurch weiterhin das sogenannte Beschäftigungsrisiko selbst. Dieses trifft uns nicht nur in so speziellen Situationen wie der Schulschließung durch Covid-19, sondern auch bei Krankheit, Schwangerschaft und in den Ferien. Ebenso müssen wir uns nun auch in Zukunft um unsere Sicherheit wie Rechtsschutz oder Schlüsselversicherung und die Absicherung im Alter kümmern“, schreiben die Lehrkräfte in dem Brief.

Lehrer hätten sich Mischbetrieb gewünscht

„In den vergangenen Monaten erhielten wir während unseres konstruktiven Austausches von allen Parteien im Ehinger Gemeinderat große Unterstützung für unsere Argumentationen. Selbst aus den Reihen der CDU-Fraktion gab es zahlreiche Mitglieder, welche uns bis zur Abstimmung deutliche und unmissverständliche Signale für eine Musikschule im sogenannten Mischbetrieb gegeben haben. Dass diese für uns so wichtige Grundsatzentscheidung mit positiven Plädoyers aber ohne Diskussion zur Abstimmung gebracht wurde, irritiert uns äußerst“, heißt es weiter in dem Brief, der von 25 Lehrkräften unterzeichnet ist.

In der Beschlussvorlage des Gemeinderats sei in Anlage 3 zu lesen gewesen, wie viele angestellte Musiklehrer sich Städte in der Größenordnung von Ehingen leisten.

„Mit durchschnittlich 67 Prozent ist hier eine gesunde Entwicklung nachweisbar. In Ehingen liegt der Wert bei 2,78 Prozent, da nur der Musikschulleiter bei der Stadt angestellt ist“, schreiben die Lehrkräfte und machen deutlich: „Dass eine Musikschule im Mischbetrieb, mit Honorar- und angestellten Lehrkräften, eine höhere Qualität und bessere Entwicklungsmöglichkeiten bieten kann, ist offensichtlich. Leider wird es diese Möglichkeiten in den nächsten Jahren, in der kulturell bisher so rührigen Stadt Ehingen, nicht geben. Wir hoffen vor allem für unsere Schülerinnen und Schüler und auch für uns, dass sich die getroffene Entscheidung langfristig nicht auf die Qualität der Musikschule Ehingen auswirken wird.“