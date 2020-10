Nach Einbruch in Ehingen: 41-Jährige wird festgenommen

Eine 41-Jährige soll für einen Einbruch und ein Feuer vergangene Woche Dienstag in Ehingen verantwortlich sein. Das teilen Staatsanwaltschaft und Polizei mit. Wie berichtet, rückte die Polizei zu einem Einbruch in der Adolffstraße aus.

Im Gebäude entdeckten die Einsatzkräfte ein kurz zuvor erloschenes Feuer. Ermittlungen der Polizei führten auf die Spur einer 41-jährigen Frau. Sie soll in das Gebäude eingedrungen sein und das Feuer gelegt haben. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 5000 Euro. Die Frau konnte am Donnerstag vorläufig festgenommen werden. Am Freitag erließ die zuständige Richterin beim Amtsgericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm einen Haftbefehl gegen die Frau. Sie befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen dauern an.