Nach drei Wochen immer noch keine Spur zur Vermissten

Seit mehr als drei Wochen wird nun die 16-jährige Amani Aljaffal aus Rechtenstein vermisst, die von Zeugen zuletzt am Ehinger Bahnhof gesehen wurde. Auf Nachfrage beim Polizeipräsidium Ulm sagt Sprecher Wolfgang Jürgens: „Es sind nur sehr wenige Hinweise seit unserem letzten Aufruf eingegangen.

Die 16-jährige Amani Aljaffal aus Rechtenstein. (Foto: Privat)

Diesen Hinweisen gehen wir noch nach.“ Eine wirkliche Spur gebe es aber weiterhin nicht. „Die großflächige Suche haben wir bereits abgeschlossen. Wenn es etwas Neues gibt, dann gehen wir dem natürlich nach“, so Jürgens. Solange das Mädchen nicht aufgetaucht ist, wird der Fall die Polizei weiter beschäftigen.

„Eine Vermisstenfahndung wird nie eingestellt“, so Jürgens, der den Fall so einordnet: „Es gibt hin und wieder Fälle, dass ein Jugendlicher verschwindet und nach ein paar Tagen wieder auftaucht. Dass ein junges Mädchen aber nach drei Wochen noch nicht gefunden wurde, so einen Fall haben wir sehr selten.“

Hinweise bitte an die Ulmer Kriminalpolizei unter Telefon 0731/1880 oder an jede andere Polizeidienststelle.