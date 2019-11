Nach drei Schlägen fließt das Bockbier

Mit unwesentlich mehr als drei gezielten Schlägen hat Manuel Hagel am Freitagabend in der Brauereiwirtschaft den Bockbieranstich erledigt. Im Beisein von Ulrich Zimmermann und Wirt Thomas Graf eröffnete er in seiner typisch sympathisch-spritzigen Art einen bunten Abend, der wieder von der „Hochzeitsmusik aus der Munderkinger Vorstadt“ unter der Leitung von Klarinettist und Stadtmusikdirektor Charly Petermann gestaltet wurde. Für sehr viel Spaß sorgte im Wege des Derbleckens Axel von Bank.

„A’zapft isch“: Unter diesem Motto stellte der Ehinger Landtagsabgeordnete Manuel Hagel fest, dass seit über 550 Jahren auf dem Berg Bier gebraut wird, länger, als es das Reinheitsgebot gibt. Dass das Bier mit Liebe gebraut wird, merke man schon daran, dass seit 1757 und damit in der neunten Generation die Familie Zimmermann das Bier braut. Leo Tolstoi habe formuliert: „Man kann ohne Liebe Holz hacken, Eisen schmieden und Ziegel formen, Bier brauen ohne Liebe aber kann man nicht“. Damit freute sich Hagel mit den zahlreichen Gästen, dass der St.-Ulrichsbock angestochen war. Er setze sich gerne dafür ein, dass die Zutaten Tettnanger Perle und Hallertauer Magnum weiterhin hier angebaut werden können. Parallel gab es auch den ersten Weizenbock der Saison.

„Das Bockbier gibt es, bis es ausgetrunken ist, so ungefähr Anfang Januar. Dann ist es wie mit den Weihnachtsbredle. Gut war’s, es darf etwas Neues kommen.“ So beschrieb Ulrich Zimmermann den St.-Ulrichsbock mit 16,4 Prozent Stammwürze, das helles, dunkles und Röstmalz enthält und als untergäriges Bier über sechs Wochen im offenen Bottich reift. Ebenso wie der obergärige helle Weizenbock, der seinen besonderen Charakter durch die aufsteigende Hefe erhält, weist es 7,1 Prozent Alkohol auf.

14 Musiker der Stadtkapelle Munderkingen erhielten je eine Maß Bier, ehe sie mit viel Schwung mit der „Wastl Polka“ von Ernst Mosch den Abend musikalisch gestalteten. „Wo in den Liedern das Wort Wein vorkommt, ersetzen wir es durch das Wort Bier“, versprach Axel von Bank unter Zustimmung von Ulrich Zimmermann. Ergänzend meinte er: „Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ulrich Zimmermann oder den Wirt Thomas Graf.“ So nahm er ausführlich die Musiker aufs Korn und stellte klar, dass es der Bergbrauerei geschuldet sei, dass es den 14 Kilometer langen Ehinger Bierkulturwanderweg gibt.

Brüder im Ulrichsbock

Die drei anderen Ehinger Brauereien könnten nur für einen kleinen städtischen Spaziergang sorgen. Unter anderem „Geier Reisen“ und „Bottichklein“ sowie Ulrich Zimmermann und Manuel Hagel waren unter dem Motto „Liebe Brüder und Schwestern im Ulrichsbock“ Themen des äußerst amüsanten Vortrags des Derbleckers. Schließlich bekomme man bei der Sparkasse keine 7,1 Prozent. Auf die im Obergeschoss unlängst eröffnete Brau- und Backstube trug von Bank ein Gedicht vor. Dem folgte das Stück „In der Bergbier Bäckerei“ und aus einem Liebesbrief von Ulrich Zimmermann an seine Frau Beate zitierte er: „Wie gärt es Dir? Ich hopfe gut.“

Da kann man nur sagen „Fridays for Ulrichsbock“, den Gästen hat es gefallen und geschmeckt. Ulrich Zimmermann hatte am Ende einen „Riesendank an Axel von Bank“ auf Lager. Und Manuel Hagel lud die Familie Zimmermann und die Stadtkapelle Munderkingen in der Besetzung des Abends zu einem Besuch in den Landtag nach Stuttgart ein.