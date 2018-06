Nach der Saisonvorbereitung geht es in die Rennen

Nachdem im Frühjahr im Trainingslager in Italien die Grundlagen für die Saison 2018 gelegt worden waren, haben einige Radsportler des RSC Phönix Ehingen in den vergangenen Wochen an verschiedenen Radveranstaltungen teilgenommen.

Der Anfang wurde nicht auf dem Rennrad gemacht, sondern auf dem Mountainbike. Uwe Kopp startete beim Frühjahrs-Marathon in Münsingen über 43 Kilometer und 900 Höhenmeter. Wiederum bei bestem Radwetter, bei Sonne, Trockenheit und auf eher staubigem Untergrund absolvierte Uwe Kopp in Obermarchtal beim Marchtal-Bike-Marathon das Mitteldistanz-Rennen, dessen Strecke 54 Kilometer lang war und 830 Höhenmeter aufwies.

Über Pfingsten wechselten die Mitglieder des RSC Phönix dann auf das Rennrad. Bernd Lucas und Joshua-Rene Mertel absolvierten bei sonnigen Verhältnissen einen Klassiker der Radmarathons in Bimbach nahe Fulda. Der Rhön-Radmarathon mit rund 6000 Teilnehmern auf verschiedenen Strecken führte für die beiden Ehinger über 216 Kilometer und 3700 Höhenmeter durch die hessische, bayerische und thüringische Rhön. Die höchste Erhebung ist mit knapp über 900 Metern die Wasserkuppe.

Eine Woche später startete Uwe Kopp in Leipzig bei den „Neuseen Classics“. Dieses Rennen hatte es schon vor der Wende gegeben und nannte sich damals „Rund um die Braunkohle“. Inzwischen gehört der Wettbewerb zum German Cycling Cup und somit sind auch sehr starke Radsportler am Start. Los ging es am Völkerschlachtdenkmal in Leipzig und von dort führte der Kurs über 100 Kilometer rund um Leipzig. Auf der überwiegend flachen Strecke ging es gleich flott los. Mit weit über 40 Stundenkilometern ging es in Richtung ehemaligem Tagebau. Nach einigen Stürzen im vorderen Teil des Feldes beendete Uwe Kopp das Rennen sturzfrei, aber etwas abgehängt und nach starkem Regen in knapp unter drei Stunden.