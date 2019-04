Nach 20 Jahren fließt wieder der Mai-Bock der Berg Brauerei

Die Berg Brauerei hat zum ersten Mal seit 20 Jahren wieder einen Maibock gebraut. In der Brauereiwirtschaft stach der Ehinger Stadtmarketingleiter Rolf Koch am Dienstag, dem diesjährigen Tag des Bieres, das erste Fass an. Festgehalten wurde dieses durch Brauereibetriebsleiter Thomas Graf.

Zuvor erklärte Braumeister Thomas Müller den Gästen im Saal Herstellung und Zusammensetzung des etwas stärkeren Bieres und füllte nach dem Anstich die bereitstehenden Gläser ab.

Mit zu den ersten Genießern des Starkbiers mit 16,4 Prozent Stammwürze und 7,1 Prozent Alkohol gehörten die drei Musiker des für die Unterhaltung der Gäste im Saal und draußen auf der Terrasse engagierten Trio Espresso. Mit „Hello Dolly“ stimmten Charly Petermann (Klarinette, Saxophon), Thomas Svechla (Akkordeon) und Günter Ottenbreit (Gitarre) das Publikum auf den Maibockanstich und den Auftakt der Bierwoche ein. Wohl bekam es allen.