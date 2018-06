Nach 0:4 gegen Oberzell: Landesligist TSG Ehingen steht vor dem Abstieg

Die Chancen auf den Verbleib in der Fußball-Landesliga sind für die TSG Ehingen deutlich gesunken. Die TSG verlor ihr Heimspiel am vorletzten Spieltag gegen den SV Oberzell mit 0:4 (0:1) und fiel auf einen Abstiegsplatz zurück. Ehingen hielt gegen den Tabellenfünften aus Oberzell nur eine Halbzeit lang mit und war am Ende mit vier Gegentreffern aber noch gut bedient.

Reglos und stumm lagen oder kauerten die TSG-Spieler nach dem Abpfiff auf dem Rasen oder saßen wie Trainer Roland Schlecker mit gesenktem Kopf auf der Bank. Nach und nach erfuhren sie die anderen Ergebnisse, die Ehingens Enttäuschung nicht linderten. Im Gegenteil: Weil Mietingen gegen den Tabellenvierten Friedrichshafen gewann und Weingarten gegen den Zweiten Berg punktete, musste Ehingen den Relegationsplatz räumen und steht nun am Ende einer Viererkette von punktgleichen Teams auf einem sicheren Abstiegsrang. Den 15. Platz noch einmal zu verlassen, wird alles andere als einfach – zumal der letzte Gegner der Landesliga-Saison TSV Berg heißt, für den Rang zwei wieder in Gefahr ist.

Nach den Siegen gegen Eschach und Heimenkirch, die seit Samstag beide als erste Absteiger feststehen, hatte man sich bei der TSG auch gegen Oberzell einen Punktgewinn erhofft und vielleicht sogar ausgerechnet, weil es für den Tabellenfünften sportlich um nichts mehr ging. Doch der SVO zeigte von Beginn an, dass die Reise nach Ehingen nicht als Ausflug angelegt war. „Wir haben klar gesagt, dass wir nichts abschenken wollen“, sagte Oliver Wittich, zusammen mit Achim Pfuderer Oberzells Trainer.

Genauso präsentierte sich der SVO auch im Ehinger Stadion. Die Gäste begannen schwungvoll und mit Pressing tief in der Hälfte der TSG, die dadurch enorme Probleme im Spielaufbau hatte. Nur gelegentlich kamen die Ehinger vor das Oberzeller Tor, ohne richtig gefährlich zu werden. Weil dem SVO zunächst die Präzision bei Pässen in die Spitze fehlte, waren auch Gästechancen Mangelware. Die beste hatte Florian Lotthammer, der das Tor verfehlte (19.).

„Die ersten 25 Minuten waren aus unserer Sicht okay“, sagte Wittich, der mit dem, was danach kam, nicht mehr zufrieden war. Es folgte die beste Phase der Ehinger. „Wir hatten das Spiel in der Hand, aber es sprang nichts Zwingendes heraus“, sagte TSG-Trainer Roland Schlecker. Einen Distanzschuss von Julian Guther knapp übers Tor (25.) und einen Versuch von Marian Degen knapp vorbei (29.) gab es zu notieren. Dann traf Oberzell. Nach einem Ballverlust von Ehingen, einer Flanke in den Strafraum und missglückten Rettungsversuchen brachte Lotthammer irgendwie den Fuß an den Ball, der an Vonnier vorbei ins Tor rollte (42.).

Mit der Hereinnahme von Valentin Gombold als zusätzlichen Angreifer ging die TSG mehr Risiko. Die Heimelf begann nach der Pause auch vielversprechend und hatte die ersten Offensivaktionen. Oberzell ließ den Gegner kommen und konterte ihn aus. Die erste Großchance vergab Anderson Gomes dos Santos, als er den Ball an die Latte setzte (52.). Zwölf Minuten später hielt Vonnier einen Schuss von Lotthammer. 60 Sekunden lag der Ball im Ehinger Tor. Gomes dos Santos schloss den Oberzeller Angriff nach einem Ehinger Fehlpass mit dem 2:0 ab.

Es sollte noch bitterer für die Heimmannschaft werden: Erneut Gomes dos Santos (84.) und Niklas Schlegel (90.) erzielten das 3:0 und 4:0 für den SV Oberzell, der zuvor weitere Chancen ausgelassen hatte. „Aufgrund der zweiten Halbzeit war der Sieg von Oberzell verdient. Wir selbst haben uns keine Chancen herausgespielt“, sagte TSG-Trainer Schlecker. Einmal nur lag ein Treffer für die TSG in der Luft, ein Kopfball von Daniel Post nach einer Ecke streifte den Außenpfosten (80.). Um in diesem wichtigen Spiel zu punkten, was das aus Ehinger Sicht zu wenig.