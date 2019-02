Nabu Rißtissen beschäftigt sich mit dem Insektenschwund

Der Naturschutzbund Rißtissen hat sich zur alljährlichen Mitgliederversammlung getroffen. Im Feuerwehrhaus in Rißtissen wurde mit Bier oder Tee für eine angenehme Stimmung gesorgt, bei der die Anwesenden über den neuesten Stand des Naturschutzbundes informiert wurden. Der Vorsitzende Gerold Schick begrüßte die Runde und blickte er auf ein erfolgreiches Jahr 2018 zurück.

„Letztes Jahr im März hat Maria Weckerle mit ihrem Projekt der Eh-da-Fläche einen Preis gewonnen, im selben Monat wurden zudem 18 Krötenzäune gebaut, es fand eine Maiwanderung mit anschließendem Grillen statt“, sagte der Vorsitzende. „Im Juni wurden dann bei einem Ausflug nach Bad Saulgau Preise bei der Gestaltung von Stadtflächen begutachtet und beim großen Nabu-Fest stellten wir einen Rekord der Besucherzahlen fest. Im Juli fand unsere Rißputzerei statt, bei der wir mit einem Kajak Müll in der Riß einsammelten. Das lief so gut, dass wir das im Sommer wiederholen werden“, erklärte er. „Auch mit dem Kindergarten werden wir weiterhin zusammenarbeiten. Im Dezember hatten wir mit den Kindern Vogelfutter gemacht.“ Auch Martin Bösl aus dem Vorstand betonte bei seinem darauffolgenden Kassenbericht den Erfolg des Jahres 2018. Mit den Einnahmen des Nabu-Fests und dem Herbstfest als auch mit den Einnahmen aus Saftverkauf, Apfelverkauf und Schnapsverkauf, durch das Pflanzen von Bäumen und Blumen, sowie mit Spenden konnten Anschaffungskosten gedeckt und erfreuliche Gewinne erzielt werden. Stolz ist man auch über die 47 Bäume, die seit 2015 um und in Rißtissen gepflanzt wurden. Als erster gepflanzter Baum gilt der „Feldahorn“ , wohingegen der „Jakob-Fischer-Apfelbaum“ am häufigsten gepflanzt wird. Alle Nabu-Mitglieder stimmten für eine komplette Entlastung des Vorstands. Beim nachfolgenden Vortrag der Diplom-Biologin Sabine Brandt verdoppelte sich die Besucherzahl auf rund 50 Zuhörer. In ihrem Vortrag behandelte die Referentin, die seit 20 Jahren beim Naturschutzbund Oberschwaben ist, die Ursachen für den Insektenschwund als auch Perspektiven für die die gesamte Menschheit sowie für den Einzelnen, um dem vorzubeugen. Mittels Studien wies sie auf die Drohung des bevorstehenden Artensterbens in ungefähr 100 Jahren hin. Auch machte sie deutlich, was ohne die wirbellosen Tiere in Deutschland und auch Europa los wäre.

„Ohne Wildinsekten gibt es keine Vögel mehr, kein Dung kann mehr abgebaut werden, auch unsere Pflanzen sind auf Insekten angewiesen“, machte Sabine Brandt auf die Notwendigkeit der Insekten aufmerksam. Grund für die Bedrohung seien beispielsweise Gifteinsatz durch Pestizide, das Zubauen von Hektar, der Klimawandel als auch künstliche Gartenbeleuchtungen.

Gespannt lauscht das Publikum den 94 Präsentationsfolien der Referentin. Gegen Ende berichtet diese über Änderungen, die die Politik angehen müsse, als auch über laufende Projekte der Naturschutzverbände wie die 114 Euro Kampagne und kommende Naturschutzbund-Projekte. Auch der Einzelne könne mit der Einrichtung seines Gartens erheblich zugunsten des Insektenschutzes beitragen. „Steingärten voller Kieselsteine und Stiefmütterchen-Blumen sind leider Gift für die Insekten“, so Sabine Brandt. Gegen Ende des Vortrags betont sie noch einen weiteren Vortrag im Kolpinghaus in Laupheim am Freitag, 29. März um 19.30 Uhr, bei dem ein Kollege über Wildbienen berichten wird. Gerold Schick lud anschließend noch zu einer Diskussion über die im Vortrag behandelten Themen ein und verabschiedete daraufhin die mit Eindrücken gefüllten Teilnehmer.