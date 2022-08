Nabu lädt zu Wanderung um Sauldorfer Baggerseen

Eine botanisch geführte Wanderung bietet am kommenden Sonntag, 28. August, der Nabu Ehingen/Allmendingen an. Ziel sind die Sauldorfer Baggerseen südlich von Messkirch. Abfahrt ist in Ehingen ab 9.42 Uhr auf Gleis 1. Ankunft ist um 11.36 Uhr in Sauldorf. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wandern dann zum Hofgut „Tipihof“. Dort ist eine Einkehr geplant. Anschließend geht es auf den sechs Kilometerlangen Rundweg um die Sauldorfer-Seenplatte. Rückfahrt ab Sauldorf ist um 16.39 Uhr. Ankunft in Ehingen ist für 19.13 Uhr geplant. Wer mitfahren möchte, sollte ein 9-Euro-Ticket dabei haben, heißt es in der Ankündigung des Nabu.