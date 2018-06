Nöth übergibt 100 Werke an die Stadt Ehingen

Mit der Finissage der Ausstellung „ichhördich“-Neuerwerbungen und Mentoren der Sammlung Nöth, übergab die Sammlerin Doris Nöth am vergangenen Sonntag in feierlichem Rahmen den zweiten Teil ihrer Kunstsammlung an die Stadt Ehingen.

Oberbürgermeister Alexander Baumann dankte der gebürtigen Ehingerin persönlich für die weiteren rund 100 Werke aus ihrer Sammlung, die den Grundstock der bereits an die 750 Arbeiten aus der ersten Überlassung ergänzen. Diese werden seit 2010 in wechselnden Ausstellungen in der städtischen Galerie im Speth‘schen Hof gezeigt. Für die Umsetzung der Schauen ist der Verein Kunstfreunde Ehingen verantwortlich. In Form zweier dicker Aktenordner übernahm Baumann das Verzeichnis der Neuzugänge, die mit dem Ende ihrer Ausstellung in der städtischen Galerie verbleiben.

Doris Nöth selbst betonte, dass die eingebrachten Werke Neuerwerbungen der vergangenen zwei bis drei Jahre sind, die den Charakter ihrer Sammlung gut erkennen lassen. Dieser zeichnet sich – so die Sammlerin – durch Vielfalt, Gegensätze und vereinende Widersprüche aus. Neben abstrakten Werken von beispielsweise Max Ackermann und Rudolf Schoofs enthält ihre Sammlung auch eine Reihe beeindruckender afrikanischer Skulpturen und Masken. Die freundschaftlichen Verhältnisse, die Nöth zu vielen Künstlern pflegte, welche auch Einfluss auf die Entwicklung ihrer Sammlung nahmen, erlaubten ihr tiefe Einblicke in die Kunstwelt, wovon die städtische Galerie im Speth´schen Hof nun aufs Neue profitiert.