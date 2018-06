Nächster Sieg: Fetscher bestätigt Hochform

Moritz Fetscher ist auf den Skipisten derzeit kaum zu schlagen. Bei den in Mellau (Bregenzer Wald) nachgeholten alpinen Baden-Württembergischen Landesmeisterschaften der Schüler hat das Nachwuchstalent der Skizunft Ehingen den ersten Platz geholt und damit einmal mehr seine Ausnahmestellung innerhalb des Schwäbischen und der drei Baden-Württembergischen Skiverbände demonstriert.

Die Meisterschaften hatten ursprünglich schon vor einigen Wochen im Schwarzwald ausgetragen werden sollen. Wegen der schlechten Schneebedingungen wurden sie jetzt kurzerhand als Ersatz für den vorgesehenen „Leki-Pokal“ eingeschoben.

Bei den Meisterschaften mussten die 140 qualifizierten Teilnehmer auf der Piste Wildgunten zwei lange und anspruchsvolle Läufe mit einer Länge von 700 Metern und einer Differenz von 240 Höhenmetern von den 140 bewältigen. Moritz Fetscher legte los wie die Feuerwehr: Bereits im ersten Lauf setzte sich der Allmendinger, der in der Deutschen Schülerrangliste mittlerweile auf Rang drei liegt, an die Spitze des Starterfelds. Mit einer Laufzeit von 58,33 Sekunden lag er schließlich vor Ferdinand Löffler von der WSG Feldberg an der Spitze des starken Feldes. Verfolger Löffler schied im zweiten Durchgang aus.

Der gute erste Lauf bedeutete für Fetscher, dass er als Letzter der 15 Zeitschnellsten des ersten Laufs auf die Strecke im zweiten Durchgang musste. Mit einer nicht ganz fehlerfreien Fahrt gelang dem Ehinger trotzdem eine herausragende Laufbestzeit. Der Lohn war die Titelverteidigung. Bereits im Vorjahr hatte sich Fetscher die Krone als baden-württembergischer Schülermeister im Riesenslalom aufgesetzt.

Fetscher musste dabei sogar mit Widrigkeiten kämpfen: Bei den Rennen ging er mit seinem Trainingsski auf die Piste, da der Rennski einen Tag zuvor beim Training am Oberjoch Totalschaden erlitten hatte. Auf den überraschenden Zweitplatzierten Philipp Laib, der ebenfalls wie Fetscher für den Skibezirk Alb-Donau startet, betrug sein Vorsprung bereits mehr als 2,5 Sekunden – ein riesiges Führungspolster für den Ehinger.

Beim am Sonntag ausgetragenen Slalom sah Moritz Fetscher bereits wie der sichere Sieger aus, doch die Kurssetzung im Zielbereich führte sowohl bei ihm wie auch bei vielen weiteren Spitzenfahrern zur Disqualifikation.

Der Ehinger führte zwar erwartungsgemäß nach dem ersten Durchgang mit Laufbestzeit. Auch im zweiten war keiner schneller als Fetscher – obwohl er kurz vor dem Ziel ein Tor des Mädchenlaufs umfuhr und somit einen erheblich weiteren Weg hatte. Wegen des Missgeschicks wurde er allerdings vom Rennen ausgeschlossen, das angestrebte „Double“ fiel dadurch flach.

Fetscher wird es verkraften. Viel Zeit zum Grübeln hat er derzeit ohnehin nicht: Bereits Anfang kommende Woche geht es zum Training an den Jenner in die Berchtesgadener Alpen, wo weitere Rennen um den Deutschen Schülercup auf dem Programm stehen.