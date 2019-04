Nächste schwierige Aufgabe für Altheim – Griesingen zu Gast beim Zweiten

Die Landesliga-Fußballerinnen der SG Altheim treffen am Sonntag, 7. April, auf den Tabellenführer Spvgg. Berneck/Zwerenberg. Der SV Granheim will an die Leistung vom vergangenen Wochenende anknüpfen und den Abstand zum Tabellenmittelfeld verkleinern. Der VfL Munderkingen strebt eine geschlossene Mannschaftsleistung gegen den SV Eglofs an. In der Regionenliga startet die SG Griesingen defensiv ins Spiel gegen den Tabellenzweiten Rottenburg. Die Bezirksliga-Teams SG Dettingen und SG Öpfingen starten nach der Winterpause optimistisch in die Rückrunde.

Landesliga: Spvgg. Berneck/Zwerenberg – SG Altheim (Sonntag, 11 Uhr). - Nach der Niederlage gegen Lindau steht Altheim vor der nächsten schwierigen Aufgabe. „Das vergangene Spiel muss man abhaken und die Lehren daraus ziehen“, sagt SGA-Trainer Gerhard Kottmann. Gegen den Tabellenführer erwartet Kottmann ein ähnlich schweres Spiel. Ein besonderes Auge muss Altheims Defensive auf die Top-Stürmerin der Liga, Sarah Ungericht, werfen. Zwei ihrer 21 Treffer erzielte Ungericht beim 3:1-Erfolg ihrer Mannschaft im Vorrundenspiel gegen die SG Altheim.

SV Eglofs – VfL Munderkingen (Sonntag, 11 Uhr). - Gegen den Tabellenachten Eglofs ist der VfL-Kader knapp besetzt. Karolin Batzer ist am Sonntag nicht dabei, hinter dem Einsatz von Tanja Wiker steht ein Fragezeichen. Trotz Personalproblemen gilt es für VfL-Trainer Manuel Saile, Eglofs Top-Stürmerin Angelina Netzer in den Griff zu bekommen. Im Vorrundenspiel (1:2) erzielte Netzer die entscheidenden zwei Treffer. „Wir müssen eine geschlossene Mannschaftsleistung abliefern, in der Abwehr gut stehen und bis zum Schluss kämpfen“, sagt Saile. Nur wenn das Team des VfL diese Voraussetzungen erfüllt, sieht er die Chance auf einen Punktgewinn.

SC Unterzeil-Reichenhofen – SV Granheim (Sonntag, 13 Uhr). - Trotz besserer Tabellenausgangslage war Unterzeil-Reichenhofen in der Rückrunde bislang noch nicht allzu erfolgreich. Lediglich ein Punkt war bisher nach der Winterpause für die Mannschaft aus dem Allgäu zu holen. Im Vergleich dazu sicherte sich Granheim bereits sieben Punkte. Um den Tabellenabstand der beiden Teams von derzeit fünf Punkten zu verkleinern, will SVG-Trainer Steffen Kemedinger mit seiner Mannschaft an die Leistung am vergangenen Wochenende anknüpfen. Die 0:3-Niederlage in der Vorrunde gilt es für Granheim wiedergutzumachen.

Regionenliga: FC Rottenburg – SG Griesingen (Sonntag, 11 Uhr). - Am dritten Spieltag nach der Winterpause trifft die Elf um SGG-Trainer Alex Knapp auf den Tabellenzweiten. „Rottenburg war in der Vorrunde der stärkste Gegner“, sagt Knapp beim Gedanken an die 0:6-Niederlage im Herbst. Mit einem Punktgewinn am Sonntag wäre Knapp „glücklich“. Seine Mannschaft wird laut Knapp defensiv ins Spiel gehen. Knapp erhofft sich dadurch, Gegentore zu vermeiden. Der Griesinger Kader ist am Sonntag komplett.

Bezirksliga: SG Öpfingen – SV Uttenweiler II (Sonntag, 10.30 Uhr). - Zuversichtlich blickt SGÖ-Trainer Cemal Güney auf das erste Rückrundenspiel seiner Mannschaft. „Mit der Vorbereitung war ich voll zufrieden“, sagt Güney. Allerdings wollte er nach eigener Aussage die Vorbereitungsphase nicht überbewerten, da es in der „Runde meist anders zur Sache geht“. Als Tabellendritter ist Öpfingen klarer Favorit gegen den sechstplatzierten SV Uttenweiler. Um den 3:0-Erfolg des Vorrundenspiels zu wiederholen, will Güney offensiv ins Spiel starten. Carina Heilig und Simone Alber fallen verletzungsbedingt aber vorerst aus, Vanessa Baus und Hannah Raichle legen eine Babypause ein.

SG Dettingen – SC Blönried II (Sonntag, 10.30 Uhr). - SGD-Trainer Patrick Baier freut sich auf den Rückrundenstart seiner Mannschaft. „Es gibt nur ein Ziel: die nächsten drei Punkte gewinnen“, sagt Baier. Baier kennt die Gäste aus Blönried gut und geht davon aus, auf eine defensiv stehende Mannschaft zu treffen. „Mit schnellen Kombinationen wollen wir uns durch die Abwehrkette spielen und zum Torabschluss kommen“, sagt Baier über seine geplante Taktik. In der Vorrunde hatte die SG Dettingen die Nase vorn (4:1) und geht auch am Sonntag als Favorit ins Spiel.

Der SV Granheim II ist am Wochenende spielfrei.

Kreisliga: SGM Munderkingen II/Unterstadion – SV Langenenslingen (Samstag, 17 Uhr). - Die Möglichkeit in der Kreisliga (flex), auch nur mit neun Spielerinnen ein Spiel antreten zu können, nimmt die SGM in dieser Woche erneut wahr. Hinter dem Einsatz von Diana Garic steht noch ein Fragezeichen. SGM-Trainer Manuel Saile will von seinen Spielerinnen über 90 Minuten eine gute Leistung sehen. Das Vorrundenspiel endete mit einer 3:6-Niederlage der SGM.

SGM Bergemer SV/Altheim II – FC Inzigkofen/Vilsingen/Engelswies (Samstag, 17 Uhr). - Die SGM empfängt bereits am Samstag den Tabellenführer. Im Vorrundenspiel war die SGM in der ersten Halbzeit in Führung gegangen, musste jedoch in den letzten fünf Minuten zwei Gegentreffer einstecken und verlor 1:2.