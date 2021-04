MVZ-Praxen starten mit den Impfungen

In den MVZ-Praxen der ADK GmbH wurden die ersten Patienten gegen Covid-19 geimpft.

Vergangene Woche konnten die MVZ-Praxen die ersten Corona-Impfstoffe bestellen, am Dienstag wurden sie geliefert. Und bereits am Mittwoch fanden die ersten Impfungen in den MVZ-Praxen in Langenau und Ehingen statt.

Einiges vorbereitet

Im Vorfeld wurde dafür schon einiges vorbereitet, so dass es beim Start der Hausarztimpfungen möglichst glatt lief. Die Ärzte haben in den vergangenen Wochen bereits im Rahmen von Hausbesuchen und Terminen in der Praxis Patienten angesprochen, die derzeit impfberechtigt sind.

Das Interesse an einer Impfung sei sehr groß gewesen und so füllte sich die Liste der impfbereiten Patienten schnell. Jeweils am Donnerstag einer Woche steht fest, wie viel und welchen Impfstoff die Praxis erhalten wird – daraufhin werden dann Patienten für die Impfung einbestellt. Die notwendigen Formulare können sich die Patienten auf der Praxishomepage herunterladen und zu Hause in aller Ruhe lesen und ausfüllen.

In Langenau wurden am Mittwoch die ersten Patienten in der Praxis geimpft. Dr. Holger Hoffman ist dort der impfende Arzt. Sowohl die Praxismitarbeiter als auch die ersten Patienten sind froh, dass es nun endlich losgeht.

Wenig Impfdosen

Noch ist die Zahl der Impfdosen pro Woche relativ gering, aber die Menge wird sich aller Voraussicht nach in den kommenden Wochen und Monaten schnell steigern, heißt es in einer Mitteilung der ADK GmbH.

Auch in den anderen beiden MVZ- Praxen stehen die Mitarbeiter in den Startlöchern. In Ehingen wurden am Mittwoch sowohl Patienten in der Praxis als auch im Rahmen von Hausbesuchen geimpft.

In Munderkingen werden ab Donnerstag zunächst alle Impfdosen an Patienten verimpft, die weder den Weg in die Praxis noch den in ein Impfzentrum schaffen würden.