MV Mundingen gibt digitales Konzert

Jedes Jahr am Vorabend des zweiten Advents findet das traditionelle Adventskonzert des Musikvereins Mundingen statt. Doch im Jahr 2020 ist alles anders. Durch die Pandemie dürfen derzeit keine gemeinsamen Proben stattfinden und auch Konzerte müssen abgesagt werden. In Mundingen jedoch hat das Konzert auch dieses Jahr stattgefunden – digital.

Vergangenen Samstag fanden, wie gewöhnlich, die Vorbereitungen für das alljährliche Adventskonzert statt. Der Konzertraum wurde bestuhlt, die Noten und das Instrument hergerichtet und um 18.30 Uhr war Treffpunkt für das gemeinsame Einspielen und Einstimmen. All das trug sich jedoch nicht in der Albhalle in Granheim zu, sondern in den eigenen vier Wänden eines jeden Musikers.

Die Absage des Konzerts war für den Verein und die leidenschaftlichen Musiker ein harter Schlag. Da Blasmusik jedoch verbindet, hat der Musikverein beschlossen, die bereits erfolgte Probenarbeit zu nutzen und das Konzert mit einfachen Mitteln digital für die Musiker zu veranstalten. So wurde die interne Chat-Gruppe zur Konzertplattform umfunktioniert.

Verdiente Musiker geehrt

Pünktlich um 19 Uhr begann das Konzert mit der Eröffnungsrede von Daniel Becher, welche als Videobotschaft in die Gruppe gestellt wurde. Der erste Teil bestand aus den Stücken „Mountain Wind“ von Martin Scharnagel, gefolgt vom klangvollen „Imagasy“ aus der Feder von Thiemo Kraas. Danach fand die Ehrung verdienter Musiker statt. Hier wurden alle Musiker des Musikvereins durch die Videobotschaft der Vorsitzenden Tanja Holder für ihr Engagement das ganze Jahr über geehrt. So wurde einiges zusammen geschafft, wie das Herrichten des Festplatzes im Frühjahr oder die erste „Kirbe ToGo“ im Herbst. Im zweiten Teil kamen die Stücke „Moment for Morricone“ in Gendenken an den dieses Jahr verstorbenen Komponisten Ennio Morricone und das fetzige Medley „Deep Purple Medley“, komponiert von Toshihiko Sahashi, zu Gehör.

Musikstücke als MP3-Version zur Verfügung gestellt

Alle Musikstücke wurden als MP3-Version zur Verfügung gestellt. Nach der Verabschiedung durch Stefan Schnitzer und den abschließenden Worten des Dirigenten Markus Windgasse-Löffler musizierte man zusammen die Polka „Böhmische Liebe“.

Hier wurde besonders viel Herzblut hineingesteckt, hat doch das ganze Jahr über kein einziger Festzeltauftritt stattgefunden. Der Konzertabend wurde durch amüsante Kurzvideos, wie ein gemeinsames Anstoßen auf die Geehrten oder tosender Applaus nach einem Musikstück, aufgelockert. Dass die Idee für ein digitales Konzert gut ankam, zeigt die hohe Teilnehmerzahl. Über 50 Musiker haben mitgemacht und waren so in der Musik miteinander verbunden. Diese Aktion hat jedem Musiker viel Freude und positive Momente in dieser schweren Zeit gebracht. Dennoch hoffen alle darauf, bald wieder gemeinsam musizieren zu dürfen.