Vor dem Pfarrhaus, das von weitem gesehen das Kirchendach überragt, hat sich der Musikverein Kirchbierlingen am Freitag bei der letzten Station seiner Serenadentournee präsentiert. Die Verschiebung hatte sich gelohnt: Das Wetter war geradezu ideal für ein Freiluftkonzert mit anschließender Mondfinsternis im Park.

Schöner hätte es wirklich nicht sein können. Keiner fror und niemandem war zu heiß, als Ortsvorsteherin Barbara Kräutle die Musikkapelle und viele Zuschauer begrüßte. Sie vergaß nicht, auf die im Anschluss zu bewundernde Mondfinsternis hinzuweisen. Die war allerdings nicht vom Musikverein bestellt.

Neue Uniformen nötig

Was dieser aber bestellt hat, sind neue Uniformen, die im kommenden Jahr bei dem hier veranstalteten Kreismusikfest 2019 getragen werden. Umsonst ist die Einheitsbekleidung für die große Blaskapelle nicht. Daher wurde auch die letzte Veranstaltung der Serenadentournee zum Spendenaufruf genutzt. Zum Einwurf – auch größerer Geldscheine – war am Zugang zum weiten Areal vor dem stattlichen Pfarrhaus eine alte Trommel aufgestellt.

Verschieden alt und bunt gemischt war auch die Bekleidung, in der die Musiker dem Publikum gegenüber saßen. In all das, was seit 1951 zu verschiedensten Anlässen getragen wurde, hatten sich die Musiker gehüllt. Darunter waren drei verschiedene Uniformen und etliches, was das Bild bei Fasnetsumzügen auflockerte. Eine Ausnahme bildete Moderator Linus Betz. Als Mitglied der Ehgnerländer trug er eine zünftige Lederhose. Mit einem blauen Plastikabfallsack als Überzug demonstrierte er eine ganz passable Notlösung für nasses Wetter.

Bevölkerung wählt Musikstücke

Das Programm bestand aus zehn Musikstücken, die bei der Vorauswahl in der Bevölkerung die meisten Stimmen bekommen hatten. Mit dem schmissigen Marsch „Kaiserin Sissi“ eröffnete die Kapelle die Vortragsfolge. Ein Walzer und eine Polka versetzten die Zuhörer in heitere Stimmung. Passend zum Thema „Uniform“ folgte der Textilarbeiterinnen gewidmete tschechische Marsch „Pochod textilákov“. Das Stück mit dem höchsten Stimmenanteil war das mit virtuosen Solopassagen angereicherte amerikanische Volkslied „Silver Threads Among the Gold" (Silberfäden). Als Trompeter brillierte Stefan Werz auf dem Treppenaufgang. Dort postierten sich nach dem von Flügelhornist Silvan Betz komponierten „Sommernachtstraum“ letzterer selbst und Peter Seitz als „Lustige Vagabunden“. Zum Sonnenuntergang gab es den Marsch „Die Sonne geht auf“. Beim Solo für Posaune beim Beatles-Song „Hey Jude“ als Zugabe stand Wolfgang Buck auf der Treppe.