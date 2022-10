MV Ehingen sucht bis Ende 2022 Jugenddirigent/-in

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Natur der Dinge ist die Veränderung. Nichts bleibt konstant und das hat sowohl seine guten wie auch schlechten Seiten. Nach langjähriger, guter Zusammenarbeit tritt Volker Frank seinen Posten als Jugenddirigent des Vororchesters und des Jugendblasorchesters des Musikvereins Ehingen ab. Für ihn beginnt ein neuer Abschnitt als Leiter der Musikschule in Munderkingen und dafür wünschen wir ihm viel Erfolg.

So wehmütig wir als Musikverein Ehingen diesem Abschied entgegentreten, so wollen wir auch die guten Seiten darin sehen. In jedem Abschied liegt ein Neuanfang. In diesem Sinne suchen wir zum 1. Januar 2023 einen neuen Jugenddirigenten bzw. Jugenddirigentin für unsere beiden Jugendorchester. Gemeinsam mit diesem Posten wollen wir die Jugendarbeit voranbringen, Raum zur Entfaltung ermöglichen und Rückhalt und Unterstützung den Kindern und Jugendlichen wie auch unserem neuen Jugenddirigenten/-in garantieren.

Wenn wir dein Interesse geweckt haben, so schau gerne auf unserer Webseite musikverein-ehingen.de vorbei. Wir freuen uns auf deine Bewerbung bis zum 16. Oktober unter 2.vorstand@musikverein-ehingen.de.