MV Dächingen imponiert in der voll besetzten Albhalle

Einen nachhaltigen Eindruck hat der Musikverein Dächingen am Sonntag in der voll besetzten Granheimer Albhalle bei den von den Darbietungen beeindruckten Zuhörern hinterlassen. Unter der bewährten Stabführung von Hans-Gerd Burr gelang wieder ein den Ansprüchen gehobener Blasmusik entsprechendes Weihnachtskonzert.

Obwohl einige Dächinger Musiker durch Eigenheimbau oder Studium am Mitwirken verhindert waren, bildeten 83 Instrumentalisten ein Blasorchester von beachtlichem Volumen. Dank sorgfältig differenzierter Registereinsätze verstand es der Dirigent, auch bei zurückhaltenden Passagen die jeweils optimale Klangwirkung zu erzielen. Konzentriert befolgten die Musiker die gestisch und mimisch wie immer klaren Ansagen des musikalischen Leiters.

Mit energiegeladener Dynamik zog Ernst Moschs höchst anspruchsvoller „Veteranenmarsch“ das Publikum von Anfang an in seinen Bann. Noch mehr Intensität der Klangdifferenzierung beeindruckte in der viersätzigen und an die ungarischen Tänze von Brahms erinnernden Suite „Puszta“ von Jan van der Roost. Dabei kontrastierte mächtige Tutti-Harmonie zu virtuosen Solopassagen von Flöten und Klarinetten. Berauschende Klangfülle und subtile Lyrik wechselten sich auch bei dem durch die Alpensinfonie von Richard Strauss inspirierten Tongemälde „Alpine Inspirations“ von Martin Scharnagl ab. Forciertes Tempo und volkstümlicher Sound verbanden sich in Kurt Gäbles „Perger Polka“ zu mitreißender Wirkung.. In den von Wolfgang Wössner arrangierten „Queen Chart Hits“ kam die Sinnlichkeit der stärksten Popsongs zu berauschender Wirkung. Im Arrangement von John Higgins ging Elton Johns Löwenkönig zu Herzen. Nach einer Polka als erster Zugabe boten die Einsteiger des Vororchesters zu „Rol“ Schrodes vokaler Bühnenperformance eine finale Showeinlage.

Sie hatten zu Beginn des Konzerts unter der Leitung von Alexander Springer mit „Fanfarissimo“ und „Copernicus“ die Qualität der Dächinger Nachwuchspflege unter Beweis gestellt. Michaela Schrodes Jugendkapelle gab sich stark mit „King Robert March“, „Visions“ und zuletzt stehend bei „Eighties Flashback“ als Zugabe.

Als Vertreter des Blasmusik-Kreisverbands oblag es Hubert Stoll aus Schmiechen, seinen Onkel Josef Schrode für 60-jähriges Musizieren mit einer goldenen Ehrennadel auszuzeichnen. Von Aufhören ist bei dem Dächinger Tubisten allerdings noch nicht die Rede, ebensowenig wie bei Flügelhornist Anton Schlecker, der für 50 Jahre ausgezeichnet wurde. Dieselbe Ehrung widerfuhr Friedrich Hirschmann. Früher spielte er Es-Horn und ist seit etlichen Jahren Mitglied der Fahnenabordnung. Für 40 Jahre geehrt wurden Vizedirigent Stefan Enderle, Thomas Majer, Roland Schrode, Reinhold Springer und Wolfgang Springer. Ihre erste Ehrung für zehn Jahr nahmen Jonas Holzmann, Lisa Holzmann, Linda Klöble, Christian Springer und Jenny van Stichel entgegen. Daniela Majer und Nic Schenzle wird die Ehrung nachgereicht.