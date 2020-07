Trotz der aktuellen Situation möchte die Bläserjugend gerne den Musikverein Kirchbierlingen und die verschiedenen Instrumente vorstellen. Um interessierten Kindern die Musikinstrumente und das Ausbildungskonzept des Vereins etwas näher bringen zu können, lädt der Musikverein deshalb für Freitag, 17. Juli, um 17.30 Uhr auf die Festwiese neben dem Musikerheim ein.

An diesem Abend können die Kinder zuhören, nachfragen und erfahren, was die Bläserjugend des Musikvereins alles macht. Auch wenn dieses Jahr die Instrumente nicht durch die Kinder selbst ausprobiert werden können, hat der Jugendausschuss laut Ankündigung etwas Spannendes für die Kinder und Jugendlichen ausgedacht. Über die Musik hinaus, bietet der Musikverein über das ganze Jahr eine Freizeitgestaltung mit verschiedenen Aktivitäten. Natürlich wird auch an diesem Abend die Corona-Verordnung eingehalten.